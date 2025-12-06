 విజయవాడ : ఆకట్టుకుంటున్న ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన (ఫొటోలు) | Impressive fruit and flower display at Vijayawada | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయవాడ : ఆకట్టుకుంటున్న ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన (ఫొటోలు)

Dec 6 2025 9:11 AM | Updated on Dec 6 2025 9:14 AM

Impressive fruit and flower display at Vijayawada1
1/16

విజయవాడ : నగర పాలక సంస్థ సహకారంలో రోజ్‌ సొసైటీ ఆఫ్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫల,పుష్ప ప్రదర్శన నగర వాసులను ఆకట్టుకుంటుంది.

Impressive fruit and flower display at Vijayawada2
2/16

పిన్నమనేని పాలిక్లినిక్‌ రోడ్డులోని సిద్ధార్థ హోటల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ప్రాంగణంలో నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న ఈ ప్రదర్శనను శుక్రవారం తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దే రామ్మోహన్‌ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.

Impressive fruit and flower display at Vijayawada3
3/16

దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల పూల మొక్కలు, వైవిధ్య భరితమైన పుష్పాలు ప్రదర్శనలో ఏర్పాటు చేశారు.

Impressive fruit and flower display at Vijayawada4
4/16

వందకు పైగా స్టాల్స్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యంగా ఢిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ బోన్సాయ్‌ ఆర్టిస్ట్ ఆధ్వర్యంలో బోన్సాయ్‌ మొక్కల ప్రదర్శన ఆకర్షిస్తోంది.

Impressive fruit and flower display at Vijayawada5
5/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada6
6/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada7
7/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada8
8/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada9
9/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada10
10/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada11
11/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada12
12/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada13
13/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada14
14/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada15
15/16

Impressive fruit and flower display at Vijayawada16
16/16

# Tag
vijayawada fruit flower photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : ఆకట్టుకుంటున్న ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 2

ఎగరని విమానాలు.. ఎయిర్‌పోర్టుల్లో ఇండిగో ప్యాసింజర్ల కష్టాలు చూశారా?.. (చిత్రాలు)
photo 3

రూ.350 కోట్ల విలువైన బంగ్లా.. గృహప్రవేశం ఫోటోలు షేర్ చేసిన ఆలియా భట్ (ఫొటోలు)
photo 4

నేను నా మూడ్ స్వింగ్స్.. చీరలో అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 5

భార్యతో విహారయాత్రకు వెళ్లిన కీరవాణి కొడుకు హీరో సింహా (ఫొటోలు)

Video

View all
Chiranjeevi And Victory Venkatesh Multi Starrer Movie 1
Video_icon

వచ్చే సంక్రాంతికి చిరుతో వెంకటేష్ మల్టీస్టారర్..
RTC Bus Driver Eating While Driving Video Goes On Viral 2
Video_icon

డ్రైవింగ్ చేస్తూ భోజనం చేసిండు ఆర్టీసీ డ్రైవరు
Bhumana Karunakar Reddy Fire On BR Naidu Fake Propaganda On Parakamani 3
Video_icon

కోర్టు చెప్పినా వినరా.. BR నాయుడు తప్పుడు ప్రచారం
Massive Road Accident In Tamil Nadu 4
Video_icon

తమిళనాడులో ప్రమాదం.. ఏపీ అయ్యప్ప భక్తుల మృతి
Ambati Rambabu Satires On Chandrababu And Lokesh Overaction 5
Video_icon

చంద్రబాబు తిన్న ప్లేట్ తీసిన లోకేష్.. అంబటి సెటైర్లే సెటైర్లు
Advertisement