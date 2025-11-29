హైదరాబాద్ : గరుడవేగ ఈ సైక్లింగ్ పోటీల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

1/23
హైదరాబాద్: గరుడవేగ - ఏ బ్రాండ్ ఆఫ్ నెక్సజెన్ లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి ఆలోచనతో నర్సింగి సైక్లింగ్ హబ్ → TSPA యాక్సెస్ పాయింట్ నుండి మొత్తం 12 కిలోమీటర్లు వరకు ఈ సైక్లింగ్ పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పోటీలలో దాదాపుగా ఉద్యోగులు వారి కుటుంబ సభ్యులు 100 మందికి పైగా పాల్గొన్నారు.
ఉద్యోగుల శ్రేయస్సు, టీమ్ వర్క్ మరియు పర్యావరణ చైతన్యానికి ప్రోత్సాహం.సంస్థ తరఫున ఉద్యోగుల ఆరోగ్యం, టీమ్ స్పిరిట్ మరియు సస్టైనబుల్ లైఫ్ స్టైల్కు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం లక్ష్యంగా “Pedal to Progress” సైక్లింగ్ ఈవెంట్ను నిర్వహిస్తున్నాము.
ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా ఉద్యోగుల ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఆరోగ్యకరమైన అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ. ఉద్యోగులు రోజువారీ పనుల నుండి బయటకు వచ్చి, ఒకే వేదికపై చేరి, టీమ్ కోఆర్డినేషన్ మరియు కలసి పనిచేసే నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకునేలా ఈ ఈవెంట్ రూపొందించబడింది.
