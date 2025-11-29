 హైదరాబాద్ : గరుడవేగ ఈ సైక్లింగ్ పోటీల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Over 100 Participants Join GarudaVega NexGen Logistics 12 km Cycling Competition In Hyderabad, Photos Gallery Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్ : గరుడవేగ ఈ సైక్లింగ్ పోటీల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Nov 29 2025 9:43 AM | Updated on Nov 29 2025 10:18 AM

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos1
1/23

హైదరాబాద్: గరుడవేగ - ఏ బ్రాండ్ ఆఫ్ నెక్సజెన్ లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి ఆలోచనతో నర్సింగి సైక్లింగ్ హబ్ → TSPA యాక్సెస్ పాయింట్ నుండి మొత్తం 12 కిలోమీటర్లు వరకు ఈ సైక్లింగ్ పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పోటీలలో దాదాపుగా ఉద్యోగులు వారి కుటుంబ సభ్యులు 100 మందికి పైగా పాల్గొన్నారు.

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos2
2/23

ఉద్యోగుల శ్రేయస్సు, టీమ్ వర్క్ మరియు పర్యావరణ చైతన్యానికి ప్రోత్సాహం.సంస్థ తరఫున ఉద్యోగుల ఆరోగ్యం, టీమ్ స్పిరిట్ మరియు సస్టైనబుల్ లైఫ్ స్టైల్‌కు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం లక్ష్యంగా “Pedal to Progress” సైక్లింగ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహిస్తున్నాము.

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos3
3/23

ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా ఉద్యోగుల ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఆరోగ్యకరమైన అవుట్‌డోర్ యాక్టివిటీ. ఉద్యోగులు రోజువారీ పనుల నుండి బయటకు వచ్చి, ఒకే వేదికపై చేరి, టీమ్ కోఆర్డినేషన్ మరియు కలసి పనిచేసే నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకునేలా ఈ ఈవెంట్ రూపొందించబడింది.

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos4
4/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos5
5/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos6
6/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos7
7/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos8
8/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos9
9/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos10
10/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos11
11/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos12
12/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos13
13/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos14
14/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos15
15/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos16
16/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos17
17/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos18
18/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos19
19/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos20
20/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos21
21/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos22
22/23

Pedal to Progress : Cycling Competition Events Photos23
23/23

# Tag
cycling cycling competitions cycling championship Hyderabad photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : గరుడవేగ ఈ సైక్లింగ్ పోటీల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఆంధ్ర కశ్మీర్' తప్పక చూడాల్సిందే..ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

బాలకృష్ణ ‘అఖండ 2’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ధోనీ కేరళ వస్తే? ఇది ఏఐ అని చెబితే తప్ప తెలియదు (ఫొటోలు)
photo 5

తమన్నా డైలీ రొటీన్ ఇలా ఉంటుందా! (ఫొటోలు)

Video

View all
Hong Kong High Rise Apartment Fire Accident Update 1
Video_icon

చిన్న సిగరెట్ ముక్క కాల్చేసింది!
Neopolis Auction Sets New Record In Kokapet 2
Video_icon

షేక్ చేస్తున్న కోకాపేట.. ఎకరం 151 కోట్లు
Tragic Road Accident In Kurnool District 3
Video_icon

కర్నూలులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతి
Congress High Command Calls CM Siddaramaiah And DK Shivakumar 4
Video_icon

కర్ణాటక సీఎం చేంజ్? రేపు ఢిల్లీకి డీకే, సిద్ధరామయ్య
Perni Nani Slams Chandrababu And Nadendla Manohar 5
Video_icon

బాబు, నాదెండ్లపై నిప్పులు చెరిగిన పేర్ని నాని
Advertisement