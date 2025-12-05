 భార్యతో విహారయాత్రకు వెళ్లిన కీరవాణి కొడుకు హీరో సింహా (ఫొటోలు) | Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos | Sakshi
భార్యతో విహారయాత్రకు వెళ్లిన కీరవాణి కొడుకు హీరో సింహా (ఫొటోలు)

Dec 5 2025 6:55 PM | Updated on Dec 5 2025 7:11 PM

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos1
1/11

కీరవాణి చిన్న కొడుకు సింహా..

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos2
2/11

భార్యతో కలిసి ట్రిప్‌కి వెళ్లాడు.

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos3
3/11

ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో షేర్ చేశాడు. సింహా..

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos4
4/11

రాగ అనే అమ్మాయిని ఈ ఏడాది పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos5
5/11

ఈమె నటుడు మురళీమోహన్ మనవరాలు.

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos6
6/11

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos7
7/11

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos8
8/11

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos9
9/11

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos10
10/11

Music Director Keeravani son Hero Simha went on a vacation with His wife Photos11
11/11

music director keeravani Son simha vacation wife Photos
