 విమానాశ్రయంలో చేతివాటం : అమెరికన్‌ డెంటిస్ట్‌, ఇంజనీర్‌ భార్యకు జైలు | American dentist and engineer wife caught for S​hoplifting in Singapore | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విమానాశ్రయంలో చేతివాటం : అమెరికన్‌ డెంటిస్ట్‌, ఇంజనీర్‌ భార్యకు జైలు

Aug 7 2025 12:41 PM | Updated on Aug 7 2025 2:24 PM

American dentist and engineer wife caught for S​hoplifting in Singapore

సింగపూర్‌లోని విమానాశ్రయంలో లగ్జరీ వస్తువులను దొంగిలిస్తూ రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా  ఒక అమెరికన్‌ జంట పట్టుబడింది. పైగా వీరిద్దరూ మామూలు సిటిజన్స్‌కాదు, ఇద్దరూ గౌరవప్రదమైన వృత్తిలో ఉన్నవారు. కానీ కక్కుర్తి పడ్డారు అదీ కఠినమైన చట్టాలు, జీరో టోలరెన్స్‌ నియమాలకు పెట్టింది పూరైన సింగపూర్‌ విమానాశ్రయంలో.  చివరకు పోలీసులక చిక్కి కటాకటాల  ఊచలు లెక్కబెట్టాల్సి వచ్చింది. పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

కపాడియా హుస్సేన్ జోహెర్ (35), కపాడియా అమతుల్లా (30) ఇద్దరూ భార్యాభర్తలు.  జోహెర్‌ దంతవైద్యుడిగా  పనిచేస్తుండగా, అమతుల్లా ఇంజీనీర్‌గా ఉన్నారు. ఈ జంట సింగపూర్‌ విమానాశ్రయంలో విలాసవంతమైన వస్తువులను దొంగిలిస్తూ దొరికి పోయారు.  అమెరికా జాతీయులైన ఈ జంట జూన్ 23న చాంగి విమానాశ్రయంలోని చాంగి విమానాశ్రయం టెర్మినల్ 1లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత సాయంత్రం 5 గంటల ప్రాంతంలో  చోరీకి  పాల్పడ్డారు.   భారతదేశానికి  కనెక్టింగ్‌ ఫ్లైట్‌ ఎక్కడానికి ముందు విమానాశ్రయంలో లూయిస్ విట్టన్  అండ్‌  డియోర్ నుండి 750 డాలర్లు (సుమారు  రూ.65,790) ఎక్కువ విలువైన వస్తువులను దొంగిలించారని  పోలీసుఅధికారులు తెలిపారు. విమానాశ్రయం లోపల ఉన్న  సీసీటీవీ ఆధారంగా ఇద్దరిని విచారించి దొంగతనం చేసిన అధికారులు  జైలు శిక్ష ఖరారు చేశారు. జొహెర్‌కు 18 రోజుల జైలు , అతని భార్యఅమతుల్లాకు  వారం రోజుల జైలు శిక్ష విధించారు.

చదవండి: 5 నెలల్లో 28 కిలోలు : అమీర్‌ ఖాన్‌ అద్భుత చిట్కాలు

600 డాలర్ల విలువైన క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్‌ను, ది షిల్లా  బ్రాండ్‌  కాస్మెటిక్స్ & పెర్ఫ్యూమ్స్‌ షాపులో డియోర్ సావేజ్  పెర్ఫ్యూమ్ బాటిల్‌ను జేబులో వేసుకున్నాడు. డబ్బు చెల్లించకుండా దుకాణం నుండి వెళ్లిపోయాడు.  తన  చోరీని ఎవరు చూడకుండా ఉండేందుకు భార్యను కాపాలాగా ఉంచాడు. తమ పని కానిచ్చి, ఏమీ తెలియనట్టు ముంబై విమానం ఎక్కి కామ్‌గా కూర్చుకున్నారు. కానీ  పోలీసులకు చిక్కక తప్పలేదు. విమానం  టేకాఫ్‌కు ముందే పోలీసులు వారిని అరెస్ట్‌ చేయడం విశేషం. జోహెర్ ఎక్కువ ఖర్చు చేసే అలవాటు ఉందనీ,  దురాశతో దొంగతనం చేశాడని ప్రాసిక్యూటర్ తెలిపారు. దొంగిలించబడిన రెండు వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకుని సంబంధిత దుకాణాలకు తిరిగి ఇచ్చారు. 
 
కాగా సింగపూర్‌లోచట్టాలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. కఠినమైన చట్టాల కారణంగా సింగపూర్ ప్రపంచంలోనే అత్యల్ప నేరాల రేటు కలిగిన దేశాలలో ఒకటి. చూయింగ్ గమ్, ఇ-సిగరెట్లు,  పబ్లిక్ టాయిలెట్‌ను ఫ్లష్ చేయకపోవడం  లాంటివి కూడా ఇక్కడ నేరంగా  పరిగణిస్తారు.   డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడిన వారికి సుదీర్ఘ జైలు శిక్ష, 24 కొరడా దెబ్బలు శిక్ష అనుభవించాలి. చట్టవిరుద్ధమైన పదార్థాలను విక్రయించే ఎవరికైనా  ఇక్క మరణశిక్ష తప్పదు.

ఇదీ చదవండి: Sravana Sukravaram: ‘శ్రావణ లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి’... సెల్ఫీ షేర్‌ చేయండి!



 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్‌ రిసెప్షన్‌, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వైఎస్సార్‌సీపీ విక్టరీ.. టీడీపీ కూటమికి విశాఖలో బిగ్‌ షాక్ (చిత్రాలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : ఓ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసిన మానసా వారణాసి (ఫొటోలు)
photo 4

అనుష్క 'ఘాటి' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 5

Bad Girlz మూవీ మోషన్ పోస్టర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Secretariat Employee Sowmya Kidnap Incident At Alluri District 1
Video_icon

కత్తులతో బెదిరించి మహిళా ఉద్యోగిని కిడ్నాప్
Massive Road Incident In Jammu Kashmir 2
Video_icon

జమ్మూకశ్మీర్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
Chelluboyina Venugopala Krishna Sensational Comments on Chandrababu Govt 3
Video_icon

మీ దాడులకు భయపడం.. ప్రభుత్వంపై చెల్లుబోయిన ఫైర్
South Actress Ruling Bollywood 4
Video_icon

బాలీవుడ్‌ లో దూసుకెళ్తున్న సౌత్ హీరోయిన్లు..!
YSRCP Leaders Protest Against Chandrababu Govt In Tirupati 5
Video_icon

ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్ పై జరిగిన దాడి హేయమైన చర్య: మేయర్ డాక్టర్ శిరీష
Advertisement
 