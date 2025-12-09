 నేడు లోక్‌సభలో ఎస్ఐఆర్‌పై చర్చ | Parliament Winter Session 2025 Day-7 Live Updates | Sakshi
నేడు లోక్‌సభలో ఎస్ఐఆర్‌పై చర్చ

Dec 9 2025 10:48 AM | Updated on Dec 9 2025 11:10 AM

Parliament Winter Session 2025 Day-7 Live Updates

Parliament Session Updates.. 

  • విపక్షాల తరఫున చర్చను ప్రారంభించనున్న రాహుల్ గాంధీ
  • ఎస్ఐఆర్ పై చర్చ జరపాలని గత వర్షాకాల సమావేశాల నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్న విపక్షాలు
  • ఎట్టకేలకు ఎన్నికల సంస్కరణలు అనే అంశం కింద ఎస్ఐఆర్ చర్చకు ఒప్పుకున్న ప్రభుత్వం
  • ఎస్ఐఆర్‌తో ఓటు చోరీ జరుగుతుందని ఆరోపిస్తున్న విపక్ష పార్టీలు
  • ఎస్ఐఆర్‌తో బీఎల్వోలు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారని, పని భారం పెరుగుతుందని విపక్షాల ఆరోపణలు
  • పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లను తొలగించేందుకే ఎస్ఐఆర్ చేపట్టారని ఆరోపణలు
  • ప్రభుత్వం తరఫున జవాబు చెప్పనున్న కేంద్ర న్యాయ శాఖ మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘావాల్
  • వైఎస్సార్సీపి తరఫున చర్చలో పాల్గొననున్న ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి

రాజ్యసభలో వందేమాతరంపై చర్చ

  • నేడు రాజ్యసభలో వందేమాతరంపై చర్చ
  • వైఎస్సార్‌సీపీ తరఫున చర్చలో పాల్గొననున్న ఎంపీ వైవీ సుబ్బారెడ్డి.


కొనసాగుతున్న ఎన్డీయే సమావేశం..

  • కొనసాగుతున్న ఎన్డీయే పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం
  • సమావేశానికి హాజరైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, భాగస్వామ్య పక్షాలు ఎంపీలు
  • ఎస్ఐఆర్ పై చర్చ నేపథ్యంలో ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న సమావేశం

Photos

photo 1

తరుణ్ భాస్కర్,ఈషా రెబ్బ 'ఓం శాంతి శాంతి శాంతి’ టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

కూటమి కర్కశ సర్కారుపై గళమెత్తిన విద్యార్థి దళం (ఫొటోలు)
photo 3

ముంబైలో లైఫ్ స్టైల్ ఆసియా అవార్డ్స్ 2025.. సందడిగా సినీ తారలు (ఫోటోలు)
photo 4

బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన నటుడు రానా దగ్గుబాటి (ఫొటోలు)
photo 5

‘గుర్రం పాపిరెడ్డి’ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

Massive Fire Breaks Out in Dadra Industrial Area 1
దాద్రానగర్ హవేలీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
PM Modi Vs Priyanka Vadra Over Vande Mataram debate In Parliament Winter Session 2
Winter Session : వందేమాతరం చర్చపై ప్రధాని మోదీ వర్సెస్ ప్రియాంక వాద్రా
TDP Banned Republic TV Arnabs Retort 3
ఇండిగో వైఫల్యంపై కేంద్రమంత్రి తీరును నిలదీసిన అర్నబ్ గోస్వామి
Debate On Indigo Crisis Ram Mohan Naidu Vs PM Modi In Lok Sabha 4
KSR Live Show: ఇండిగో సంక్షోభం తప్పెవరిది..?
YSRCP Chintada Ravi Strong Counter to TDP Ram Mohan Naidu Over Indigo Crise 5
Chintada Ravi: దేశ ప్రతిష్టను పాతాళానికి తొక్కేసాడు ఇండిగో సంక్షోభంపై రామ్మోహన్ నాయుడును ఏకిపారేసిన చింతాడ రవి
