పెళ్లి తర్వాత సమంత ఎలా మెరిసిపోతుందో చూశారా? (ఫొటోలు)

Dec 22 2025 4:12 PM | Updated on Dec 22 2025 4:29 PM

Samantha latest pictures in a saree goes viral
1/12

Samantha latest pictures in a saree goes viral
2/12

దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కొత్త సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్న సమంత..

Samantha latest pictures in a saree goes viral
3/12

ఇప్పుడు చీరలో అందంగా మెరిసిపోతూ కనిపించింది.

Samantha latest pictures in a saree goes viral
4/12

ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Samantha latest pictures in a saree goes viral
5/12

Samantha latest pictures in a saree goes viral
6/12

Samantha latest pictures in a saree goes viral
7/12

Samantha latest pictures in a saree goes viral
8/12

Samantha latest pictures in a saree goes viral
9/12

Samantha latest pictures in a saree goes viral
10/12

Samantha latest pictures in a saree goes viral
11/12

Samantha latest pictures in a saree goes viral
12/12

Samantha latest pictures Actress Gallery Photos Movie News
