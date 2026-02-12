 లడ్డు వివాదం.. తిరుమలలో సీపీఐ నారాయణ సంచలన వ్యాఖ్యలు | CPI Narayana Sensational Comments On Tirupati Laddu, Urges Politicians To Stop Politics In This Issue | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లడ్డు వివాదం.. తిరుమలలో సీపీఐ నారాయణ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Feb 12 2026 10:42 AM | Updated on Feb 12 2026 10:57 AM

CPI Narayana Sensational Comments On Tirupati Laddu

సాక్షి, తిరుమల: తిరుమల లడ్డూపై కూటమి నేతలు వివాదాస్పద​ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న వేళ ఈ వ్యవహారంపై సీపీఐ నారాయణ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తిరుపతి లడ్డు వివాదంపై రాజకీయ నాయకులు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలని హితవు పలికారు. దేవుడిని అడ్డుపెట్టుకుని రాజకీయాలు చేయడం సరికాదని మండిపడ్డారు.

తిరుమలలో సీపీఐ నారాయణ మాట్లాడుతూ..‘తిరుపతి లడ్డూ వివాదంపై రాజకీయ నాయకులు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి. తప్పు చేసిన అధికారులను, పాత ఈవోను వదిలేయకూడదు. రాజకీయ లబ్ధి కోసమే అధికార పార్టీ లడ్డుపై రాద్ధాంతం చేస్తున్నాయి. దేవుడిని అడ్డుపెట్టుకుని రాజకీయాలు చేయడం సరికాదు. మీ రాజకీయాల కోసం కోట్లాది మంది భక్తులను మనోవేదనకు గురి చేయొద్దు. సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరుపుతోంది. ఈ సమయంలో రాజకీయ నేతలు లడ్డుపై మాట్లాడటం ఆపేయాలి. మీ రాజకీయాల కోసం కావాలంటే కొట్టుకోండి.. కానీ దేవుడిని మాత్రం లాగొద్దు. లడ్డు వివాదంపై అనవసర చర్చలు ఆపి, భక్తుల మనోభావాలను కాపాడండి’ అని హితవు పలికారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అరేబియా సముద్ర తీరాన ఉన్న ఈ శివుడు ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడ : ఘనంగా గుణదల మేరీమాత ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీ కాళహస్తీలో మహాశివరాత్రి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

లావణ్య త్రిపాఠి 'సతీ లీలావతి' సినిమా టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీశైలం నడకదారి.. భక్తుల రద్దీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Kumar Warning To Chandrababu Government 1
Video_icon

మీరు పొలిమేరలు దాటే లోపే.. జడ శ్రవణ్ వార్నింగ్
Nagarjuna Yadav Strong Counter To Pawan Kalyan 2
Video_icon

కూటమిగా ఉంటే గెలుపు మాదే! పవన్ కళ్యాణ్ కు దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
Lawyer Sensational Comments On Another PT Warrant On Ambati Rambabu 3
Video_icon

2023లో కేసు.. ఇప్పుడు పీటీ వారెంట్
Devotees Allege Mismanagement And Lathi Charge In Srisailam 4
Video_icon

శివ సన్నిధానంలో అపచారం.. బాబు ప్రభుత్వం వైఫల్యం
India Vs Namibia T20 Match Today 5
Video_icon

టీ20 వరల్డ్ కప్ లో భాగంగా ఇవాళ నమీబియాతో భారత్
Advertisement
 