Shreyas Iyer: సైలెంట్ వారియ‌ర్

స‌క్సెస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ రెవేంజ్.. అంటారు. అవ‌మానించిన వారికి గెలుపుతో స‌మాధానం చెబితే వ‌చ్చే కిక్కే వేరు. క్రికెట‌ర్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ (Shreyas Iyer) విష‌యంలో స‌రిగ్గా అదే జ‌రిగింద‌ని అంటున్నారు ఫ్యాన్స్‌. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (ఐపీఎల్‌) ఎడిష‌న్‌లో భాగంగా మంగ‌ళ‌వారం రాత్రి జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌పై పంజాబ్ కింగ్స్ (Punjab Kings) అనూహ్య విజ‌యం సాధించింది. చండీగఢ్- ముల్లన్‌పూర్‌లోని మహారాజా యదవీంద్ర సింగ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం వేదిక‌గా జ‌రిగిన ఈ మ్యాచ్ క్రికెట్ ప్రేమికుల‌ను మంచి అనుభూతిని క‌లిగించింది. శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ అభిమానుల‌కు రెట్టింపు ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.క‌ష్ట‌సాధ్య‌మైన మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తాపై ఊహించని విజ‌యం ద‌క్క‌డంతో వారు త‌మ సంతోషాన్ని సోష‌ల్ మీడియా వేదికగా వ్య‌క్త‌ప‌రుస్తున్నారు. శ్రేయ‌స్ అయ్యర్ నాయ‌క‌త్వ ప‌టిమ‌ను ప్ర‌స్తుతిస్తున్నారు. ప‌నిలో ప‌నిగా కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ యాజ‌మాన్యంపై విసుర్లు విసుతున్నారు. గ‌త సీజ‌న్‌లో ఐపీఎల్ క‌ప్ సాధించి పెట్టిన అయ్య‌ర్‌ను ఈసారి కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ (kolkata knight riders) వ‌దిలేసుకుంది. జ‌ట్టును ఐపీఎల్‌ విజేత‌గా నిలిపిన కెప్టెన్‌ను కోల్‌క‌తా వ‌దిలేసుకోవ‌డం క్రికెట్ ల‌వ‌ర్స్‌ను ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచింది. ముఖ్యంగా అయ్య‌ర్ అభిమానులు బాగా హ‌ర్ట్ అయ్యారు. ఇది అయ్య‌ర్‌కు జ‌రిగిన అవ‌మానంగా వారంతా భావించారు. మెగా వేలంలో భారీ మొత్తానికి అయ్య‌ర్‌ను పంజాబ్ ద‌క్కించుకుని కెప్టెన్‌గా నియ‌మించింది.బెస్ట్ ప్లేయ‌ర్‌, కెప్టెన్ఈ నేప‌థ్యంలో గ‌త రాత్రి ఉత్కంఠ‌భ‌రితంగా సాగిన మ్యాచ్ భావోద్వేగాల‌ను శిఖ‌ర స్థాయికి చేర్చింది. ఐపీఎల్‌లో అతి త‌క్కువ స్కోరును కాపాడుకుని కోల్‌క‌తాపై కింగ్స్ జ‌య‌కేత‌నం ఎగ‌ర‌వేసింది. దీంతో పాటు ఐసీసీ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ద మంత్ అవార్డు కింగ్స్ కెప్టెన్‌ను వ‌రించడంతో అభిమానులు సోష‌ల్ మీడియాలో అయ్య‌ర్‌పై ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు. ఈ జ‌న‌రేష‌న్‌లో బెస్ట్ ప్లేయ‌ర్‌, కెప్టెన్ అంటూ పొగిడేస్తున్నారు. అవ‌మానాల‌ను పంటి బిగువ‌న భరిస్తూ ప‌దునైన‌ ఆట‌తోనే స‌మాధానం చెబుతున్నాడ‌ని మెచ్చుకుంటున్నారు. పలువురు మాజీ క్రికెట‌ర్లు కూడా శ్రేయ‌స్‌ను శభాష్ అంటూ మెచ్చుకున్నారు.శిఖ‌ర్ కాదు.. శ్రేయ‌ర్ టీమ్త‌న‌ను కాద‌న్న కోల్‌క‌తాపై అయ్య‌ర్ బ‌దులు తీర్చుకున్నాడని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మ్యాచ్ గెలిచిన త‌ర్వాత కూడా అయ్య‌ర్ అన‌వ‌స‌ర హ‌డావుడి చేయ‌కుండా చాలా హుందాగా వ్య‌వ‌హ‌రించాడ‌ని అంటున్నారు. క‌ర్మ‌ఫ‌లం అనుభ‌వించ‌క త‌ప్ప‌ద‌ని కొంత‌మంది కోల్‌క‌తాను క‌సురుకున్నారు. ఇది శిఖ‌ర్ ధ‌వ‌న్ టీమ్ కాదు, శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ టీమ్ అంటూ ఓ నెటిజ‌న్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్ర‌త్య‌ర్ధి కోల్‌క‌తా అయితే పంజాబ్ జ‌ట్టుకు ఎక్క‌డ‌లేని బలం వ‌స్తుంద‌ని, అద్భుతాలు చేస్తుంద‌ని మ‌రో యూజ‌ర్ అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు. 2024 ఐపీఎల్‌లో ఈడెన్ గార్డెన్‌లో కోల్‌క‌తాపై 262 ప‌రుగుల టార్గెట్‌ను పంజాబ్ ఛేజ్ చేసిన విష‌యాన్ని ఈ సంద‌ర్భంగా గుర్తు చేశారు.చాహ‌ల్ సూప‌ర్‌పంజాబ్ కింగ్స్ విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించిన స్పిన్న‌ర్ యుజువేంద్ర చాహ‌ల్‌ (yuzvendra chahal)పై కూడా ప్ర‌శంస‌లు కురుస్తున్నాయి. మ్యాచ్‌ను మ‌లుపు తిప్పి ఒంటిచేత్తో జ‌ట్టును గెలిపించాడ‌ని పొగుడుతున్నారు. విడాకులు తీసుకున్న త‌ర్వాత చాహ‌ల్ మ‌రింత యాక్టివ్ అయ్యాడంటూ కొంతమంది స‌రదా వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. Yuzvendra Chahal ~ the best bowler with most wickets in IPL showing the world that he is still a match winner & game changing player#TATAIPL2025 #IPL2025 #PBKSvKKR #PBKSvsKKR #KKRvsPBSK #KKRvPBKS #ShreyasIyer #chahal #Punjab #Russell #MIvSRH #SRHvsMI pic.twitter.com/66Fn91XIsD— Riyaaa_VK18 (@Riyaaa_VK18) April 15, 2025 Shreyas Iyer is one of the best Captain and player in this Generation! ♥️Like if you agree! 👍🏻 Stop watching cricket if you disagree.😂#PBKSvsKKR #ShreyasIyer pic.twitter.com/Xsk2FJwn1C— Celebeauty Official (@CeleBeautyHQ) April 15, 2025No camera stare.No finger on the lips.No viral celebration.No dramaJust a calm smile, a handshake, hug and respect for the game.This is how a mature player behaves. Respect to Shreyas Iyer.#PBKSvKKR || #ShreyasIyer pic.twitter.com/K3HQTVzRlz— Mini (@josbuttler99) April 15, 2025

Wed, Apr 16 2025 2:57 PM