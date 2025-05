గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ స్టార్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ (Mohammed Siraj)కు కోపమొచ్చింది. సహచర ఆటగాడిపై మైదానంలోనే అతడు కోపంతో ఊగిపోయాడు. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ (CSK)తో ఆదివారం నాటి మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఈ ఘటన జరిగింది. విషయమేమిటంటే..

చేదు అనుభవం

ఐపీఎల్‌-2025 (IPL 2025) లీగ్‌ దశ ఆఖరి మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైన విషయం తెలిసిందే. సొంత మైదానం నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ చేతిలో శుబ్‌మన్‌ సేన 83 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమి పాలైంది. తద్వారా పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగాలంటే మిగిలిన మ్యాచ్‌ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి.

అహ్మదాబాద్‌లో ఆదివారం జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌ ఆది నుంచే గుజరాత్‌కు కలిసిరాలేదు. టాస్‌ గెలిచిన సీఎస్‌కే తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగి.. 230 పరుగుల మేర భారీ స్కోరు సాధించింది. ఓపెనర్లు ఆయుశ్‌ మాత్రే (17 బంతుల్లో 34), డెవాన్‌ కాన్వే (35 బంతుల్లో 52) శుభారంభం అందించగా.. వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ ఉర్విల్‌ పటేల్‌ (19 బంతుల్లో 37) దానిని కొనసాగించాడు.

The word 'fear' isn't in their dictionary 🔥#CSK's young guns Ayush Mhatre and Urvil Patel added to the Ahmedabad heat with their knocks 👏



Updates ▶ https://t.co/P6Px72jm7j#TATAIPL | #GTvCSK | @ChennaiIPL pic.twitter.com/KcM4XW9peg

— IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2025