గుంటూరు, సాక్షి: తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్‌రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తెలంగాణ సోదర సోదరీమణులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అంటే తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో ఆయన ఓ ట్వీట్‌ చేశారు.

Warm wishes to all the brothers and sisters of Telangana on this momentous #TelanganaFormationDay

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) June 2, 2025