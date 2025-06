తెలంగాణ ప్రజలకు ముర్ము, మోదీ శుభాకాంక్షలు

ఢిల్లీ: రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కాంగ్రెస్‌ అగ్ర నాయకులు రాహుల్‌ గాంధీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ అభివృద్ధిలో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.

రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ట్విట్టర్‌ వేదికగా..‘రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. యువ రాష్ట్రం గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని, ఆర్థిక , సాంకేతిక అభివృద్ధి యొక్క శక్తివంతమైన ఆధునిక పర్యావరణ వ్యవస్థను కలిగి ఉంది. తెలంగాణ ప్రజలు అభివృద్ధి, శ్రేయస్సు మార్గంలో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.

Warm greetings to the people of Telangana on Statehood Day! This young State has a rich cultural heritage and a vibrant modern ecosystem of economic and technological development. I wish that the people of Telangana march ahead on the path of progress and prosperity.

