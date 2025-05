ఐపీఎల్‌-2025లో భాగంగా గురువారం పంజాబ్ కింగ్స్‌తో జ‌రిగిన తొలి క్వాలిఫ‌య‌ర్‌లో 8 వికెట్ల తేడాతో ఆర్సీబీ ఘ‌న విజ‌యం సాధించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో అరంగేట్ర ఆట‌గాడు ముషీర్ ఖాన్ పట్ల ఆర్సీబీ సూప‌ర్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లి ప్ర‌వర్తించిన తీరు వివాద‌స్ప‌దమైంది. సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా కోహ్లిపై విమ‌ర్శ‌ల వ‌ర్షం కురుస్తోంది.

అసలేమి జ‌రిగిదంటే?

టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పంజాబ్ కింగ్స్‌.. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల దాటికి 8.2 ఓవ‌ర్ల‌లో కేవ‌లం 60 ప‌రుగుల‌కే 6 వికెట్లు కోల్పోయి క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ఈ క్ర‌మంలో పంజాబ్ మెనెజ్‌మెంట్ యువ బ్యాట‌ర్ ముషీర్‌ను ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా బ్యాటింగ్‌కు పంపింది. అత‌డికి ఇదే తొలి ఐపీఎల్ మ్యాచ్ కావడం గ‌మ‌నార్హం. అయితే క్రీజులోకి వ‌చ్చిన ముషీర్ తొలి బంతిని ఎదుర్కొనేందుకు గార్డ్ తీసుకుంటుండ‌గా.. స్లిప్‌లో ఉన్న కోహ్లి వాట‌ర్ బాయ్‌ను బ్యాటింగ్‌కు పంపారు అన్న‌ట్లు నవ్వుతూ సైగ చేశాడు. అయితే వాయిస్‌ అంత క్లారిటీగా స్టంప్స్‌ మైక్‌లో రికార్డు కాలేద.

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌లవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజ‌న్లు జూనియ‌ర్ల ప‌ట్ల ఇలానే ప్ర‌వ‌ర్తిస్తావా? నీ స్దాయికి ఇది త‌గునా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మ‌రోవైపు కోహ్లి అభిమానులు అత‌డికి స‌పోర్ట్‌గా నిలుస్తున్నారు. "ఇదే మ్యాచ్‌లో కొన్ని ఓవ‌ర్ల క్రితం మ‌షీర్ డ్రింక్స్ తీసుకొచ్చ‌డాని, అంత‌లోనే ఇప్పుడు బ్యాటింగ్‌కు రావ‌ల్సి వ‌చ్చింద‌ని కోహ్లి చెబుతున్నాడు. కావాల‌నే కోహ్లిని త‌ప్పుబ‌ట్టి ట్రోలు చేస్తున్నారని" ఓ యూజ‌ర్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశాడు

Few overs ago, Musheer brought drinks in timeout.

So Kohli was saying that just few minutes ago he was bringing water and now he had to come to bat. You people are so blind in your hate for Kohli that you make up things in your mind. https://t.co/JQYLlY299X

— nitin (@Nitin__10) May 29, 2025