PBKS VS DC: అంపైర్‌ నిర్ణయంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ప్రీతి జింటా

ఐపీఎల్‌ 2025లో భాగంగా నిన్న (మే 24) జరిగిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ పంజాబ్‌ను 6 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసి సీజన్‌ను గెలుపుతో ముగించింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన పంజాబ్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 206 పరుగులు చేయగా.. ఢిల్లీ 19.3 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

పంజాబ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (53) అర్ద సెంచరీతో రాణించగా.. ప్రభసిమ్రన్‌ (28), జోష్‌ ఇంగ్లిస్‌ (32), స్టోయినిస్‌ (44 నాటౌట్‌) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారు. ప్రియాంశ్‌ ఆర్య (6), నేహల్‌ వధేరా (16), శశాంక్‌ సింగ్‌ (11), అజ్మతుల్లా ఒమర్‌జాయ్‌ (1), మార్కో జన్సెన్‌ (0) నిరాశపరిచారు. ఢిల్లీ బౌలర్లలో ముస్తాఫిజుర్‌ 3, విప్రాజ్‌, కుల్దీప్‌ తలో 2, ముకేశ్‌ కుమార్‌ ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు.

ఢిల్లీ తరఫున సమీర్‌ రిజ్వి (58 నాటౌట్‌) సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌ ఆడగా.. కరుణ్‌ నాయర్‌ (44), కేఎల్‌ రాహుల్‌ (35), డుప్లెసిస్‌ (23), సెదీఖుల్లా అటల్‌ (22), ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ (18 నాటౌట్‌) కూడా అదే తరహా ఇన్నింగ్స్‌లతో ఆకట్టుకున్నారు. పంజాబ్‌ బౌలర్లలో హర్ప్రీత్‌ బ్రార్‌ 2, జన్సెన్‌, ప్రవీణ్‌ దూబే తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

In a such a high profile tournament with so much technology at the Third Umpire’s disposal such mistakes are unacceptable & simply shouldn’t happen. I spoke To Karun after the game & he confirmed it was DEFINITELY a 6 ! I rest my case ! #PBKSvsDC #IPL2025 https://t.co/o35yCueuNP

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) May 24, 2025