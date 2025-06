ఏకాంత వీడియోలు ఒక్కొక్కరివిగా బయటకు..!

పొరుగుదేశం పాకిస్తాన్‌లో డిజిటల్‌ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ల కమ్యూనిటీని వణికిపోతోంది. గత కొన్నిరోజులుగా అక్కడి ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ల పరువు బజారున పడుతోంది. వరుసబెట్టి ఒక్కొక్కరి ఏకాంత వీడియోలు బయటకు వస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై జనాలు వాళ్లను తిట్టిపోస్తుండగా.. మరోవైపు వాళ్ల కవరింగ్‌లు, వివరణలు, చట్టపరమైన చర్యలతో ప్రస్తుతం ఈ అంశం అక్కడ హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది.

పాక్‌లో టిక్‌టాక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లతో పాపులర్‌ అయిన కొందరు యువతుల ప్రైవేట్‌ వీడియోలు గత కొన్నిరోజులుగా వైరల్‌ అవుతున్నాయి. విపరీతమైన ఫాలోయింగ్‌ ఉన్న మినాహిల్‌ మాలిక్‌, ఇమ్‌షా రెహమాన్‌ల వీడియోలు తొలుత సర్క్యులేట్‌ కావడంతో.. వాళ్లకున్న మిలియన్ల ఫాలోవర్లు షాక్‌కు గురయ్యారు. ఆ వెంటనే టాక్‌ షోలు, మ్యూజిక్‌ వీడియోలతో పాపుల్‌ అయిన మథీరా ఖాన్‌ వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది. తాజాగా.. కన్వాల్‌ అఫ్తాబ్‌ అనే మరో ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

ఈ వీడియోలను ఆ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు(Influencers) ఖండిస్తున్నారు. అవి తమవి కావని, ఇదంతా ఏఐ సృష్టి అని వివరణలు ఇస్తున్నారు. పనిలో పనిగా ఫిర్యాదులు చేస్తూ.. చట్టపరమైన చర్యలకు వెెళ్తున్నామని ప్రకటించారు. మినాహిల్‌ ఓ అడుగు ముందుకు వేసి సోషల్‌ మీడియాలో ఓ పోస్ట్‌ చేసింది. అయితే ఆ కామెంట్‌ తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీసింది. అందుకు కారణం.. ఆమె చేసింది బాలీవుడ్‌ నటి కరీనా కపూర్‌ గతంలో చెప్పిన మాటలు కావడం!.

ఇదిలా ఉంటే.. ఈ డర్టీ వ్యవహారంలో భారత్‌ ప్రస్తావనతో అక్కడి టీవీ చానెల్స్‌లో చర్చలు నడిపిస్తున్నాయి. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌(Operation Sindoor) నేపథ్యంతో అక్కడి మీడియా ఛానెల్స్‌ను, సోషల్‌మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లలో చాలామందిని భారత్‌ నిషేధించింది. ఈ క్రమంలో ఇది భారత్‌ నుంచి జరుగుతున్న వ్యవహారమేనని అక్కడి మీడియా చర్చ జరపడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. భారత్‌కు చెందిన ఎకనామిక్‌ టైమ్స్‌ ప్రముఖంగా ఓ కథనం ఇచ్చింది.

