 టీటీడీ ఘోర వైఫల్యం.. భక్తుల ఆగ్రహం (ఫొటోలు) | In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos | Sakshi
టీటీడీ ఘోర వైఫల్యం.. భక్తుల ఆగ్రహం (ఫొటోలు)

Dec 26 2025 7:34 AM | Updated on Dec 26 2025 7:34 AM

In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos1
ఈ ఏడాది ఆరంభంలో తొక్కిసలాట జరిగి శ్రీవారి భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయినా కూడా టీటీడీ పాఠం నేర్వేలేదు. ఎప్పటిలాగే భక్తులు దర్శన టికెట్ల కోసం వచ్చారు. కానీ, వాళ్లకు సరిపడా ఏర్పాట్లు చేయడంలో టీటీడీ మరోసారి విఫలమైంది.

In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos2
భక్తులను నియంత్రించలేని చోట లాఠీ ఛార్జీ చేసి చెదరగొట్టిన పరిస్థితులు కనిపించాయి.

In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos3
ఈ పరిణామాలపై భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వీవీఐపీల కోసం పాకులాడే టీటీడీ పెద్దలు.. సామాన్యుల సంగతి ఎందుకు పట్టించుకోరని నిలదీస్తున్నారు.

In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos4
అయితే టీటీడీ అటు పోలీసులు కళ్ల ముందు పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నా.. అలాంటిదేం లేదని చెబుతుండడం గమనార్హం. అలిపిరి భూదేవి కాంప్లెక్స్‌ వద్ద గురువారం నాటి దృశ్యాల ఇవిగో..

In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos5
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos6
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos7
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos8
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos9
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos10
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos11
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos12
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos13
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos14
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos15
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos16
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos17
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos18
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos19
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos20
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos21
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos22
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos23
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos24
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos25
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos26
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos27
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos28
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos29
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos30
In Pics: Huge Devotees Rush At Tirumala Photos31
# Tag
devotees devotees rush Devotees Crowded tirumala photo gallery
