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రూ.కోటి అప్పు తీర్చేందుకు బూతు సినిమాల్లో నటించా

సాక్షి కార్టూన్‌ : 06-08-2026

ఒకటి.. చెప్పడం తప్ప రెండు.. చేయడం తప్ప.. అన్నీ చేసేశారు!!

ఇది చాలదన్నట్టు ఆ మినిస్టర్‌ ఎవరు సార్‌!

మన ఇల్లు లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉండటం వలన డైరెక్ట్‌గా కొట్టుకొని వచ్చా!

పొగాకు రైతులు.. సర్కార్‌

దగ్గు మందు అడిగితే 'దగ్గుతున్నాడు' తప్ప మందు ఇవ్వడం లేదు!

'కొరియన్‌ కనకరాజు' మూవీ రివ్యూ అండ్ రేటింగ్

ఈ రాశి వారికి వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో పురోభివృద్ధి

కొత్త రికార్డుల దిశగా బంగారం!

సాక్షి కార్టూన్‌ : 05-08-2026

చదివిన పాఠశాల రుణం తీర్చుకున్న ధనుశ్‌.. విరాళం ఇన్ని కోట్లా..

‘ఏడు’ ఏడుపు కాదు.. అదృష్టం తెచ్చిపెట్టింది

సూర్య కంటే మూడింతలు ఎక్కువ సంపాదించా

ఈ రాశి వారికి ఆర్థికాభివృద్ధి.. సంఘంలో గౌరవం

వివేక్‌ ఒబెరాయ్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ దూకుడు

సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. 100 బంతుల్లో 241 రన్స్‌

ప్రదీప్ రావత్.. ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లో తెలుసా?

ఒకే ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన ‍తెలుగు సినిమాలు

మోదీ వీడియో.. క్షమాపణలు చెప్పినా వదిలేది లేదు!

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Latest News Most Popular

రూ.కోటి అప్పు తీర్చేందుకు బూతు సినిమాల్లో నటించా

సాక్షి కార్టూన్‌ : 06-08-2026

ఒకటి.. చెప్పడం తప్ప రెండు.. చేయడం తప్ప.. అన్నీ చేసేశారు!!

ఇది చాలదన్నట్టు ఆ మినిస్టర్‌ ఎవరు సార్‌!

మన ఇల్లు లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉండటం వలన డైరెక్ట్‌గా కొట్టుకొని వచ్చా!

పొగాకు రైతులు.. సర్కార్‌

దగ్గు మందు అడిగితే 'దగ్గుతున్నాడు' తప్ప మందు ఇవ్వడం లేదు!

'కొరియన్‌ కనకరాజు' మూవీ రివ్యూ అండ్ రేటింగ్

ఈ రాశి వారికి వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో పురోభివృద్ధి

కొత్త రికార్డుల దిశగా బంగారం!

సాక్షి కార్టూన్‌ : 05-08-2026

చదివిన పాఠశాల రుణం తీర్చుకున్న ధనుశ్‌.. విరాళం ఇన్ని కోట్లా..

‘ఏడు’ ఏడుపు కాదు.. అదృష్టం తెచ్చిపెట్టింది

సూర్య కంటే మూడింతలు ఎక్కువ సంపాదించా

ఈ రాశి వారికి ఆర్థికాభివృద్ధి.. సంఘంలో గౌరవం

వివేక్‌ ఒబెరాయ్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ దూకుడు

సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. 100 బంతుల్లో 241 రన్స్‌

ప్రదీప్ రావత్.. ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లో తెలుసా?

ఒకే ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన ‍తెలుగు సినిమాలు

మోదీ వీడియో.. క్షమాపణలు చెప్పినా వదిలేది లేదు!

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 Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 04-08-2026 In Telugu Copy Icon

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