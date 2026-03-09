 రహస్య పోలీస్‌ | Makers released the title promo of Mogudu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రహస్య పోలీస్‌

Mar 9 2026 1:20 AM | Updated on Mar 9 2026 1:26 AM

Makers released the title promo of Mogudu

‘ఆంబళ, మద గద రాజా’ చిత్రాల తర్వాత హీరో విశాల్, దర్శకుడు సుందర్‌ .సి కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న తాజా సినిమా ‘మొగుడు’. తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నవదీప్, సంపత్, అజయ్‌ ఘోష్, గరుడ రామ్, వీటీవీ గణేశ్,  యోగిబాబు కీలకపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. డా. ఏసీ షణ్ముఖం ఆశీస్సులతో అరుణ్‌ కుమార్, ఖుష్బూ సుందర్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా తొలి షెడ్యూల్‌ ముగిసింది.

కోల్‌కత్తా, గోవా, చెన్నై లొకేషన్స్‌లో తదుపరి షెడ్యూల్స్‌ జరగనున్నాయి. ఇక ఇటీవల ‘మొగుడు’ సినిమా టైటిల్‌ ప్రోమోను మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రోమోలో ఓ సాధారణ భర్తలా ఇంట్లో అన్ని పనులు చేస్తూనే, ఓ అండర్‌కవర్‌ పోలీస్‌లా రౌడీలను చితక్కొట్టేశారు విశాల్‌. ఈ సినిమాకు సంగీతం: హిప్‌ హాప్‌ తమిళ.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజా ఓక్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

'మృత్యుంజయ్' థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తమిళనాడు డివోషనల్ ట్రిప్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఒకప్పటి హీరోయిన్ మాలశ్రీ ఇంట్లో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Father Killed His 3 Daughters In Kamareddy 1
Video_icon

ముగ్గురు బిడ్డలను పోషించలేక కన్న తండ్రి దారుణం
Ceiling Collapses While Devotees Are Sleeping In Temple 2
Video_icon

దేవాలయంలో ఘోర ప్రమాదం.. భక్తులు నిద్రిస్తుండగా ఊడిపడిన సీలింగ్
No Break After Marriage Virosh Back To Shooting Again 3
Video_icon

పెళ్లి తర్వాత నో బ్రేక్.. మళ్లీ షూటింగ్ లో బిజీ అయిన విరోష్!
Varudu Kalyani About Chandrababu Negligence On Women Protection 4
Video_icon

మీకు ఓటేసిన పాపానికి మహిళలు ఏడుస్తున్నారు
RK Roja Speech At Womens Day Celebrations In Vijayawada 5
Video_icon

జగనన్నను మళ్లీ సీఎం చేయాలి.. మహిళలకు రోజా పిలుపు
Advertisement
 