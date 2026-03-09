ఒకవైపు బొగ్గుతో నిండిన రైలు దూసుకెళుతోంది... మరోవైపు బాంబు పేలిన దృశ్యం. మైనింగ్ ప్రాంతంలో సంయుక్త గన్ పట్టుకుని గురి చూస్తున్నారు. మరి... ఆమె ఆపరేషన్ ఏంటి? అనేది ‘ది బ్లాక్ గోల్డ్’లో చూడాలి. సంయుక్త లీడ్ రోల్లో ఈ హీరోయిన్ సెంట్రిక్ మూవీ రూపొందుతోంది. మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ చిత్రంలోని మైనింగ్ ఏరియాలో యాక్షన్ మోడ్లో ఉన్న సంయుక్త పోస్టర్ని విడుదల చేశారు.
ఈ పోస్టర్లో ‘ఆమె చట్టాన్ని నమ్ముతుంది.... తుపాకీని కాదు’ అనే క్యాప్షన్ ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని యోగేష్ కేఎంసి దర్శకత్వంలో మాగంటి పిక్చర్స్తో కలిసి రాజేశ్ దండా నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ చివరి దశలో ఉంది. ‘‘పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రూపొందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ వేసవిలో విడుదల చేస్తాం’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది.