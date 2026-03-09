 టీమిండియా వరల్డ్‌ కప్‌ విన్.. పెద్ది సాంగ్ వీడియో వైరల్ | Director Buchi Babu Celebrates Team India T20 World Cup With Peddi Song | Sakshi
Peddi Movie: టీమిండియా వరల్డ్‌ కప్‌ విన్.. పెద్ది సాంగ్ వీడియో వైరల్

Mar 9 2026 12:35 PM | Updated on Mar 9 2026 12:52 PM

Director Buchi Babu Celebrates Team India T20 World Cup With Peddi Song

టీమిండియా ముచ్చటగా మూడోసారి టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ను ముద్దాడింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమిండియా.. న్యూజిలాండ్‌ను చిత్తు చేసి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. దీంతో ఇండియా క్రికెట్ అభిమానులు సంతోషంలో మునిగిపోయారు. ఈ విజయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు ‍గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ గెలుపును తమకు నచ్చినట్లుగా పోస్టులు పెడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ విజయాన్ని పెద్ది డైరెక్టర్‌ బుచ్చిబాబు సనా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఇటీవల రిలీజైన పెద్ది సెకండ్ సింగిల్‌ రైరా రారా అంటూ సాగే పాటతో టీమిండియా వీడియోను షేర్ చేశారు. రైరా రారా అంటూ సాగే ఈ పాటకు టీమిండియా ఆటగాళ్లతో వీడియోను రూపొందించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. కాగా.. రామ్ చరణ్-బుచ్చిబాబు కాంబోలో వస్తోన్న పెద్ది మూవీ ఏప్రిల్ 30న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ ‍హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది.

