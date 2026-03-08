మహిళల నుంచే అన్నీ.. గౌతమ్ అదానీ భావోద్వేగం!

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా.. ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త గౌతమ్ అదానీ తన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసిన మహిళలను స్మరించుకున్నారు. ఒక మనిషి విజయానికి కేవలం అతని కృషి మాత్రమే కాదు.. అతని కుటుంబం, ముఖ్యంగా మహిళల ప్రోత్సాహం, విలువలు, ప్రేమ చాలా ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. తన విజయాలకు పునాది తన కుటుంబ మహిళల నుంచే ఏర్పడిందని వెల్లడించారు.
గౌతమ్ అదానీ తన బాల్యంలో.. తన తల్లి శాంతాబెన్ అదానీ చెప్పిన కథలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా రామాయణంలోని కథలు ఆయనలో ధైర్యం, త్యాగం, బాధ్యత వంటి విలువలను నాటాయి. కేవలం 16 ఏళ్ల వయసులో ఆయన తన భవిష్యత్తు కోసం ముంబైకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు.. ఆయన తల్లి ఎంతో ధైర్యంతో తన కుమారుడిని తెలియని భవిష్యత్తు వైపు నడిపించింది. ఆ త్యాగం & ప్రేమను ఆయన జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటానని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
అదానీ ఫౌండేషన్కు నాయకత్వం వహించడానికి దంతవైద్యంలో తన వృత్తిని విడిచిపెట్టిన తన భార్య ప్రీతి అదానీ గురించి కూడా ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫౌండేషన్ భారతదేశంలోని 22 రాష్ట్రాల్లో విద్య, ఆరోగ్యం, జీవనోపాధి వంటి రంగాల్లో పనిచేస్తూ ఒక కోటి మందికి పైగా ప్రజలకు సహాయం అందిస్తోందని తెలిపారు.
తన కోడళ్లు పరిధి అదానీ & దివా అదానీలు కుటుంబంలోకి తాజా దృక్పథాలు & కొత్త శక్తిని తీసుకువచ్చారని ఆయన ప్రశంసించారు, అదే సమయంలో తన మనవరాలు తన జీవితంలోకి తెచ్చే ఆనందాన్ని గురించి కూడా పేర్కొన్నారు. పిల్లల కళ్లలో కనిపించే విశ్వాసం మరియు అమాయకత్వం జీవితం అసలు అర్థాన్ని గుర్తు చేస్తుందని చెప్పారు.
మనిషి జీవితంలో పెద్ద కంపెనీలు, పోర్టులు, విమానాశ్రయాలు, విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు నిర్మించవచ్చు. కానీ నిజమైన బలమైన పునాదులు కాంక్రీట్ లేదా ఉక్కుతో నిర్మితం కావు. మన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే మనుషులతో నిర్మితమవుతాయి అని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు మన జీవితాలను తీర్చిదిద్దే గొప్ప శక్తిగా ఉంటారని గౌతమ్ అదానీ ఒక ముఖ్యమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు.