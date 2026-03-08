 ఇనుప రాడ్డుతో సహచర విద్యార్థి దాడి.. ఏపీ విద్యార్థి మృతి | Andhra Student Dies In Karanataka Ballari | Sakshi
ఇనుప రాడ్డుతో సహచర విద్యార్థి దాడి.. ఏపీ విద్యార్థి మృతి

Mar 8 2026 11:04 AM | Updated on Mar 8 2026 11:24 AM

Andhra Student Dies In Karanataka Ballari

సాక్షి,బెంగళూరు: రాష్ట్రం బళ్ళారి జిల్లాలో  దారుణం జరిగింది. గురుకుల ఆశ్రమ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో 9 మంది విద్యార్థులపై   భరత్ అనే తోటి విద్యార్థి ఇనుప రాడ్డుతో దాడి చేశారు.

ఈ దాడిలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన హేమంత్ అనే విద్యార్థి మృతి చెందాడు. మరో  ఎనిమిది మంది విద్యార్థులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిలో మరికొంత మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

బాధిత విద్యార్థులను అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం బళ్లారి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. విద్యార్థులపై దాడి ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

