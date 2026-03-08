 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైఎస్‌ జగన్‌ | YS Jagan Greetings on International Women Day | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైఎస్‌ జగన్‌

Mar 8 2026 9:29 AM | Updated on Mar 8 2026 9:48 AM

YS Jagan Greetings on International Women Day

సాక్షి,తాడేపల్లి: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శుభాంకాక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు. 

‘సమాజ నిర్మాణంలో మహిళల పాత్ర అమూల్యమైనది, వారి ఆర్థిక ఎదుగుదలతో కుటుంబాలు బలపడతాయి.. రాష్ట్రం ముందుకు సాగుతుందన్న నమ్మకంతో మన ప్రభుత్వంలో మహిళల సంక్షేమం, సాధికారతకు పెద్ద‌పీట‌ వేశాం. పథకాలలోనే కాకుండా కీలక పదవుల్లో కూడా వారికి అగ్ర తాంబూలం ఇచ్చాం. కుటుంబ బాధ్యతలతో పాటు సమాజ అభివృద్ధి కోసం త‌న వంతు కృషి చేస్తున్న ప్రతి మహిళకూ పేరు పేరున  హృదయపూర్వకంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా.’అని పేర్కొన్నారు. 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తమిళనాడు డివోషనల్ ట్రిప్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఒకప్పటి హీరోయిన్ మాలశ్రీ ఇంట్లో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

రెండో శ్రీశైలంగా పిలిచే శివాలయం మన హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడుందో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

మేము సాధించాం.. పతకం వచ్చింది (ఫొటోలు)

Video

View all
GITAM University Lands Under Occupation In Chandrababu Ruling 1
Video_icon

బంధువులకు, బినామీలకు.. కావలసినంత భూమి 99 పైసలకే..!

India Vs New Zealand T20 World Cup Final Match Analysis 2
Video_icon

T20 World Cup Final: వార్ వన్ సైడ్..! ఆ టీమ్ దే పైచేయి
IND vs NZ Final 2026:Team India Problems Before T20 World Cup Final 3
Video_icon

ఫైనల్ కి ముందే బయటపడిన టీమిండియా డొల్లతనం ఫైనల్లో ఈ ముగ్గురిని తప్పించకుంటే ఓటమి పక్కా..?
India vs New Zealand T20 Final Records 4
Video_icon

సూర్య VS సాంట్నర్..రికార్డ్స్ చూస్తే..టీమిండియాకు మళ్లీ నిరాశేనా..?
Ahmedabad Stadium Fear? IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Match Preview 5
Video_icon

ఆ పేరు చెప్తేనే వణికిపోతున్న టీం ఇండియా
Advertisement
 