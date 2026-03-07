 ఈ రాశి వారికి ధనలాభం.. వస్తువులు లాభం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 07-03-2026 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి ధనలాభం.. వస్తువులు లాభం

Mar 7 2026 3:39 AM | Updated on Mar 7 2026 3:40 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 07-03-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి: బ.చవితి సా.6.44 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: చిత్త ఉ.10.58 వరకు తదుపరి స్వాతి, వర్జ్యం: సా.5.03 నుండి 6.47 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.6.17 నుండి 7.53 వరకు,అమృత ఘడియలు: రా.3.28 నుండి 5.48 వరకు.

సూర్యోదయం :    6.19
సూర్యాస్తమయం     :  6.03
రాహుకాలం : ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు
యమగండం :  ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు 

మేషం: కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. యత్నకార్యసిద్ధి. విలువైన వస్తువులు కొంటారు. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల సమాచారం.

వృషభం: ఉద్యోగయత్నాలు అనుకూలం. బంధువులు, మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో కృషి ఫలిస్తుంది. దైవ దర్శనాలు.

మిథునం: కష్టపడ్డా ఫలితం కనిపించదు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మరిన్ని చికాకులు.

కర్కాటకం: ఆదాయం తగ్గి అప్పులు చేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. బంధువులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. వ్యాపారాలలో మరింత శ్రమించాలి. ఉద్యోగాలలో  కొన్ని ఇబ్బందులు.

సింహం: ప్రయత్నాలలో అనుకూలత. సోదరుల నుంచి ధనలాభం. విందులువినోదాలు. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం.  వ్యాపారాలలో ముందడుగు. ఉద్యోగాలలో హోదాలు. కుటుంబసమస్యలు తీరతాయి.

కన్య: రాబడి కంటే ఖర్చులు అధికం. పనుల్లో తొందరపాటు. బంధువిరోధాలు. పనులు మందగిస్తాయి.  వ్యాపారాలలో నిరాశ. ఉద్యోగాలలో శ్రమాధిక్యం.

తుల: కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. దూరప్రయాణాలు. ఆలయాల దర్శనాలు. ధనలబ్ధి. వ్యాపారాలలో లాభాలు.ఉద్యోగాలలో కొత్త అవకాశాలు.

వృశ్చికం: కుటుంబ, ఆరోగ్యసమస్యలు. కార్యక్రమాలలో అవాంతరాలు. దూరప్రయాణాలు.బంధువులతో తగాదాలు. వ్యాపారాలలో డీలాపడతారు. ఉద్యోగాలలో పనిభారం.

ధనుస్సు: నూతన ఉద్యోగయోగం. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు. వ్యాపారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో ఉన్నత హోదాలు. ఆస్తి వివాదాలు తీరతాయి.

మకరం: కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా పూర్తి. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. వాహనసౌఖ్యం. ఆలయాల దర్శనాలు. రాబడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలలో ఉత్సాహం.  ఉద్యోగాలలో కొంత ఉపశమనం.

కుంభం: ప్రయాణాలు వాయిదా. కార్యక్రమాలలో అవరోధాలు. మిత్రులతో విభేదాలు.ఆరోగ్యసమస్యలు. వ్యాపారాలలో చిక్కులు. ఉద్యోగాలలో శ్రమ ఫలించదు.

మీనం: అనుకోని ఖర్చులు. అదనపు బాధ్యతలు. వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో చికాకులు. దైవదర్శనాలు. ఆరోగ్యసమస్యలు. మానసిక అశాంతి. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒకప్పటి హీరోయిన్ సుమలత ఫ్యామిలీ ఫొటోలు
photo 2

జాన్వీ కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

నయనిక పెళ్లి కూతురి వేడుక.. అల్లు ఫ్యామిలీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖ హీరోయిన్లు (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లి వేడుకలో విజయ్‌, త్రిష సందడి.. ఫోటోలు వైరల్

Video

View all
100 Nuclear Bombs Could End Life on Earth? The Terrifying Truth 1
Video_icon

ఏ దేశంలో ఎన్ని అణుబాంబులున్నాయి? మూడో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైందా
Allu Arjun Financial Help To Senior Actress Pavala Shyamala By Giving 10 Thousand Every Month 2
Video_icon

పావలా శ్యామలకు బన్నీ భరోసా..!
UPSC Civils Results Released and The Topper is Anuj Agnihotri 3
Video_icon

UPSC సివిల్స్ ఫలితాలు విడుదల టాపర్స్ వీళ్లే
Israel Used Blue Sparrow Missile on Khamenei Assassination 4
Video_icon

బ్లూ స్పేరోతో ఖమేనీపై దాడి ఇజ్రాయెల్ కీలక ప్రకటన..
US Missile Attacks on Iran, Israel Strikes Beirut as Middle East War Escalates 5
Video_icon

భీకర యుద్ధం.. ఇరాన్ గుండెల్లో బాంబుల వర్షం
Advertisement
 