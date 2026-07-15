 సీఎం విజయ్ కొడుకు హీరోగా ఎంట్రీ? | Cm VIjay Jason Sanjay Debut As Hero New Movie | Sakshi
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Jason Sanjay: డైరెక్షన్ అయిపోయింది.. ఇప్పుడు హీరోగా!

Jul 15 2026 8:22 AM | Updated on Jul 15 2026 8:22 AM

Cm VIjay Jason Sanjay Debut As Hero New Movie

హీరోగా స్టార్‌డమ్ అనుభవించిన విజయ్‌.. ఇప్పుడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు. ఈయన కొడుకు జేసన్‌ సంజయ్‌ లండన్‌లో సినిమాకు సంబంధించిన కోర్స్ చేసొచ్చాడు. ఈ క్రమంలోనే తండ్రిలా హీరో అవుతాడనుకుంటే జేసన్‌ మాత్రం అందరికీ షాకిస్తూ డైరెక్టర్ అయ్యాడు. సిగ్మా పేరుతో ఓ మూవీ తీశాడు. ఇది ఈ నెల 31న రిలీజ్ కావాలి కానీ 'జన నాయగన్' కారణంగా వాయిదా పడేలా ఉంది.

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ఈ సినిమాలోనే జేసన్‌ సంజయ్‌ ఒక పాటలోనూ నటించడం విశేషం. దీంతో పలువురు సినీ ప్రముఖులు జేసన్‌.. హీరోగానూ త్వరలో ఎంట్రీ ఇస్తారని భావించారు. ఇ‍ప్పుడు అందుకు తగ్గట్లే విజయ్ కొడుకు హీరోగా ఓ మూవీ చేయబోతున్నాడు. దీనిని తమిళ్‌ సినీ నిర్మాతల మండలి అధ్యక్షుడు జీకే తమిళ్‌ కుమరన్‌ నిర్మించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారట. స్టార్ డైరెక్టర్ తీయబోయే ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన 'సిగ్మా' రిలీజైన తర్వాత రానుందని తెలుస్తోంది.

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