నాని నిర్మాతగా, నితిన్ హీరోగా ఒక కొత్త సినిమా దాదాపు ఖరారైనట్టే సమాచారం. ‘దండోరా’ దర్శకుడు మురళీకాంత్ చెప్పిన కథ నానికి నచ్చడంతో, తన సొంత బ్యానర్పై ఈ ప్రాజెక్టు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా రుక్మిణి వసంత్ పేరు వినిపిస్తోంది. ఆమెతో చర్చలు జరిగినప్పటికీ, సరే చూద్దాం అన్న స్థాయిలోనే మాట ముగిసింది. కానీ మీడియాలో మాత్రం నితిన్ సరసన రుక్మిణి వసంత్ ఫిక్స్ అయ్యిందని వార్తలు వచ్చేశాయి.
ప్రస్తుతం నితిన్ ఒక సినిమా షూట్లో ఉన్నాడు. అక్టోబర్ వరకు ఆయన బిజీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రుక్మిణి కూడా వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. అక్టోబర్ నాటికి కాల్షీట్లు సర్దుబాటు చేయగలనో లేదో అనే అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టుపై ఇంతవరకు మాత్రమే చర్చలు జరిగాయి. అధికారికంగా దీనిపై ఎలాంటి హామీ ఇవ్వలేదు. నాని ప్రస్తుతం ‘ది ప్యారడైజ్’ షూట్లో ఉన్నాడు. మరో నెల రోజుల్లో ఆ సినిమా షూటింగ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాతే కొత్త ప్రాజెక్టుపై స్పష్టత ఇవ్వనున్నాడు. ఆ సమయంలోనే రుక్మిణి వసంత్ ఈ సినిమాలో ఉంటుందో లేదో తేలిసే అవకాశం ఉంది.