 చీకటితో పోరాడుతున్న క్యూబా.. ట్రంప్ శాపమేనా? | Cuba suffers nationwide blackout fuel crisis deepens | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చీకటితో పోరాడుతున్న క్యూబా.. ట్రంప్ శాపమేనా?

Jul 15 2026 7:18 AM | Updated on Jul 15 2026 7:18 AM

Cuba suffers nationwide blackout fuel crisis deepens

క్యూబా మరోసారి తీవ్రమైన విద్యుత్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. జూలై 15న దేశంలోని జాతీయ విద్యుత్ గ్రిడ్ (National Electric System - SEN) పూర్తిగా కుప్పకూలడంతో దాదాపు మొత్తం దేశం చీకటిలో మునిగిపోయింది. కేవలం రెండు వారాల వ్యవధిలో ఇది మూడో దేశవ్యాప్త బ్లాక్‌అవుట్ కావడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.

అధికారుల వివరాల ప్రకారం.. తూర్పు క్యూబాలోని హోల్గుయిన్ (Holguín) ప్రాంతంలోని ఒక విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రంలో ఫ్రీక్వెన్సీ సమస్య తలెత్తింది. దీంతో జాతీయ విద్యుత్ గ్రిడ్ అస్థిరమై పూర్తిగా కుప్పకూలింది. ఫలితంగా రాజధాని హవానాతో పాటు దాదాపు మొత్తం దేశానికి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.

సంక్షోభానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవి:
తీవ్రమైన ఇంధన కొరత: క్యూబాకు అవసరమైన ఇంధనంలో కేవలం 40 శాతం మాత్రమే దేశీయంగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. మిగిలినది దిగుమతులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం విదేశాల నుంచి ఇంధన సరఫరా తీవ్రంగా తగ్గిపోయింది.

పాత విద్యుత్ కేంద్రాలు: దేశంలోని అనేక థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లు 30–40 ఏళ్ల కంటే పాతవి. నిర్వహణ లోపం, విడిభాగాల కొరత కారణంగా తరచూ సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తుతున్నాయి.

ఆర్థిక సంక్షోభం: విదేశీ మారకద్రవ్యం కొరత కారణంగా కొత్త విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం, అవసరమైన ఇంధనం కొనుగోలు చేయడం ప్రభుత్వానికి కష్టంగా మారింది.

ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం..
ఈ బ్లాక్‌అవుట్ వల్ల దేశవ్యాప్తంగా సాధారణ జీవనం దెబ్బతింది. ఆసుపత్రులు అత్యవసర సేవల కోసం జనరేటర్లపై ఆధారపడుతున్నాయి. తాగునీటి పంపింగ్ వ్యవస్థలు నిలిచిపోవడంతో నీటి సరఫరా దెబ్బతింది. మొబైల్, ఇంటర్నెట్ సేవలు అంతరాయం కలిగాయి. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్‌ పనిచేయక రవాణా వ్యవస్థలో ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. ఫ్రిజ్‌లు పనిచేయక ఆహార పదార్థాలు పాడైపోతున్నాయి. అధిక ఉష్ణోగ్రతల మధ్య ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

విద్యుత్ పునరుద్ధరణ ఎలా చేస్తున్నారు?
క్యూబా విద్యుత్ సంస్థ దేశమంతా ఒకేసారి విద్యుత్ అందించలేకపోవడంతో "మైక్రో గ్రిడ్‌లు" (Micro-islands) ఏర్పాటు చేస్తోంది. చిన్న చిన్న ప్రాంతాల్లో ముందుగా విద్యుత్ సరఫరా ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత వాటిని కలిపి జాతీయ గ్రిడ్‌ను క్రమంగా పునరుద్ధరించే ప్రయత్నం కొనసాగుతోంది. ముందుగా ఆసుపత్రులు, నీటి సరఫరా కేంద్రాలు, ఆహార ఉత్పత్తి కేంద్రాలకు విద్యుత్ అందిస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే విద్యుత్ పాక్షికంగా పునరుద్ధరించబడింది.

అమెరికా ఆంక్షల ప్రభావం
క్యూబా ప్రభుత్వం ఈ పరిస్థితికి అమెరికా విధించిన ఆర్థిక, ఇంధన ఆంక్షలే ప్రధాన కారణమని చెబుతోంది. అమెరికా చర్యల వల్ల వెనిజులా, మెక్సికో వంటి దేశాల నుంచి చమురు సరఫరా గణనీయంగా తగ్గిందని హవానా ఆరోపిస్తోంది. మరోవైపు, విశ్లేషకులు మాత్రం క్యూబా విద్యుత్ వ్యవస్థలో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న పెట్టుబడుల కొరత, పాత మౌలిక వసతులు, నిర్వహణ లోపాలు కూడా సంక్షోభాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేశాయని పేర్కొంటున్నారు.

కాగా, 2026లోనే క్యూబాలో ఇది ఐదో ప్రధాన జాతీయ స్థాయి విద్యుత్ అంతరాయం. వరుస బ్లాక్‌అవుట్‌ల కారణంగా ప్రజల సాధారణ జీవితం తీవ్రంగా దెబ్బతింటోంది. అనేక కుటుంబాలు సోలార్ ప్యానెల్లు, బ్యాటరీలు లేదా చిన్న జనరేటర్లపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ఈ సంక్షోభం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పింక్ శారీలో బాలీవుడ్ భామ మాధురి దీక్షిత్‌ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 2

ఫ్రెండ్ పార్టీలో బాలీవుడ్ భామ ఆలియా భట్ సందడి.. ఫోటోలు
photo 3

కూతురి పెళ్లి.. ఫ్యామిలీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన నిర్మాత (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రుతి హాసన్ నూతన గృహప్రవేశ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

'వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా' సినిమా వేడుక... ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కల్వకుంట్ల కవిత (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Naga Malleswari Greate Words About Mudragada Padmanabham 1
Video_icon

ఆయనను ఎదుర్కొనే దమ్ము లేక... కన్న కూతురితో తిట్టించారు
Advocate Rajini Fires On CM Chandrababu Over Land Pooling For AP Capital 2
Video_icon

ఎందుకు ఆగిపోతున్నావ్ పవన్ కళ్యాణ్ నీకు చేతకాదా...? అడ్వకేట్ రజిని ఫైర్
Bodies of Vietnam Boat Accident Victims Reach Native Village 3
Video_icon

వియత్నాం బోటు ప్రమాదం.. స్వగ్రామానికి చేరుకున్న మృతదేహాలు
Tatiparthi Chandra Sekhar Excellent Comments On Kapu Leader Late Mudragada Padmanabham 4
Video_icon

ముద్రగడ లేకపోవడం కాపు సమాజానికి తీరని లోటు..
YS Jagan Reacts To Mudragada Padmanabham's Death 5
Video_icon

ముద్రగడ మృతిపై వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి...

Advertisement
 