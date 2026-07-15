 ఇండియన్‌ సినిమాతో పాక్‌ థియేటర్లకు కాసుల పంట! | The Cinematic Bridge Between India and Pakistan | Sakshi
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ఇండియన్‌ సినిమాతో పాక్‌ థియేటర్లకు కాసుల పంట!

Jul 15 2026 7:20 AM | Updated on Jul 15 2026 7:20 AM

The Cinematic Bridge Between India and Pakistan

భారతదేశం, పాకిస్తాన్ మధ్య రాజకీయంగా, భౌగోళికంగా ఎన్ని సరిహద్దు రేఖలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ రెండు దేశాల ప్రజల హృదయాలను కలిపే ఒక అద్భుతమైన వంతెన ఉంది. అదే హిందీ చలనచిత్ర పరిశ్రమ.. బాలీవుడ్. దశాబ్దాల సెంటిమెంట్, ఉమ్మడి సంస్కృతి, భాషా సామీప్యతతో బాలీవుడ్ సినిమాలు పాకిస్తాన్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కేవలం వినోద సాధనంగానే కాకుండా, రెండు దేశాల మధ్య సాంస్కృతిక అవగాహనను, శాంతిని పెంపొందించే ఒక సున్నితమైన సాధనంగా ఇవి ఎలా మారాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పాకిస్తాన్‌లో బాలీవుడ్ హవా
పాకిస్తానీయులకు బాలీవుడ్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న ఉమ్మడి సాంస్కృతిక పునాది. భారతదేశం, పాకిస్తాన్ రెండింటికీ ఒకే విధమైన చారిత్రక నేపథ్యం, సంప్రదాయాలు, సంగీతం, నృత్య రీతులు ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్‌లోని మెజారిటీ ప్రజలకు హిందీ, ఉర్దూ భాషలు సులభంగా అర్థమవుతాయి. అందువల్ల, వారు హిందీ సినిమాలలోని డైలాగులను, కథలను బాగా ఆస్వాదిస్తారు. భారీ నిర్మాణ విలువలు, ఆకట్టకునే విజువల్స్, నటీనటుల గ్లామర్ పాక్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు కట్టిపడేస్తున్నాయి.

విభజన గాయాలు - సినిమా చరిత్ర
భారత్-పాక్ సినిమా బంధాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే 1947 నాటి దేశ విభజన కాలానికి వెళ్లాలి. విభజనకు ముందు, ఈ ప్రాంతంలో చిత్ర పరిశ్రమ ఉమ్మడిగా ఉండేది. నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు కలిసి పనిచేసేవారు. అప్పట్లో లాహోర్ ఒక ప్రధాన సినిమా హబ్‌గా ఉండేది. కానీ విభజన తర్వాత, చిత్ర పరిశ్రమ కూడా విడిపోయింది. చాలా మంది ప్రతిభావంతులు ముంబై (నాటి బాంబే) కి తరలి రావడంతో బాలీవుడ్ బలమైన పరిశ్రమగా ఎదిగింది. పాకిస్తాన్ తన చిత్ర పరిశ్రమను మొదటి నుండి నిర్మించుకోవాల్సి వచ్చింది. అయినప్పటికీ, నాటి విభజన గాయాలు, అనుబంధాల నేపథ్యంలో వచ్చే సినిమాలు ఇప్పటికీ ఇరు దేశాల ప్రజలను భావోద్వేగానికి గురిచేస్తుంటాయి.

పాక్ ప్రేక్షకులను కదిలించే ప్రధానాంశాలు
పాకిస్తాన్ ప్రజలు బాలీవుడ్ సినిమాల్లో కొన్ని నిర్దిష్టమైన అంశాలకు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. వాటిలో మొదటిది ‘కుటుంబ విలువలు’. ఇరు దేశాల్లోనూ కుటుంబ బంధాలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత ఎక్కువ. అలాగే, సమాజం,  కట్టుబాట్లను ఎదిరించి గెలిచే 'ప్రేమకథలు' విశ్వవ్యాప్తంగా అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. అవినీతి, పేదరికం, లింగ అసమానత వంటి ‘సామాజిక సమస్యల’ పై తీసే సినిమాలు అక్కడ చర్చకు దారితీస్తాయి. వీటికి తోడు భావోద్వేగాలతో కూడిన డ్రామా, దేశభక్తి వంటి అంశాలు పాక్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరిస్తాయి.

వివాదాలు - సెన్సార్‌షిప్ సవాళ్లు
భారతీయ సినిమాలకు పాకిస్తాన్‌లో ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ఈ ప్రయాణం అంత సులభంగా ఏమీ సాగడం లేదు. పాక్ అధికారులు సినిమాల విడుదలకు ముందు కఠినమైన సెన్సార్‌షిప్ విధిస్తుంటారు. రాజకీయాలు, మతపరమైన అంశాలు లేదా వారి సంస్కృతికి భిన్నంగా ఉండే సీన్లు, డైలాగులను తొలగిస్తారు. దీనికి తోడు, ఇరు దేశాల మధ్య రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు హిందీ సినిమాల దిగుమతి, ప్రదర్శనలపై పాక్ ప్రభుత్వం నిషేధం విధిస్తుంది. ఇది అక్కడి థియేటర్ల ఆదాయాన్ని దెబ్బతీస్తుంది.

పైరసీ.. ఆర్థిక నష్టాలు
పాకిస్తాన్‌లో బాలీవుడ్ చిత్రాలకు ఉన్న మరో పెద్ద ముప్పు పైరసీ. అధికారికంగా సినిమాలు విడుదల కాకపోయినా లేదా ఆలస్యమైనా, అక్రమ మార్గాల్లో సినిమాలు కాపీ అయి ప్రజల్లోకి వెళ్లిపోతాయి. దీనివల్ల చిత్ర నిర్మాతలకు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు భారీగా ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది. అయితే, ఈ సవాళ్లు, ఆంక్షలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ, దొంగచాటుగానైనా సరే భారతీయ సినిమాలను చూడాలనే పాక్ ప్రజల ఆరాటం మాత్రం తగ్గడం లేదు.

డిజిటల్ యుగంలో బాలీవుడ్ భవిష్యత్తు
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారాలైన నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వంటివి సరిహద్దుల గోడలను బద్దలు కొడుతున్నాయి. థియేటర్ల ఆంక్షలు, సెన్సార్‌షిప్‌లతో సంబంధం లేకుండా పాక్ ప్రజలు నేరుగా హిందీ సినిమాలను వీక్షిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో భారత్-పాక్ చిత్ర పరిశ్రమల మధ్య ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులు, నటీనటుల మార్పిడి వంటివి జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాజకీయాలు ఏవైనా, వెండితెర అందించే వినోదం, మానవ సంబంధాల కథలు ఇరు దేశాల ప్రజలను ఎప్పటికీ కలుపుతూనే ఉంటాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

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