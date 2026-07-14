గత నెలలో 'పెద్ది' సినిమాతో వచ్చిన రామ్ చరణ్.. రూ.400 కోట్ల కలెక్షన్స్ అందుకున్నాడు. తర్వాత సుకుమార్ తీయబోయే కొత్త మూవీలో నటించబోతున్నాడు. అది షూటింగ్ మొదలై, రిలీజ్ కావడానికి మరో రెండేళ్లు అయినా పట్టొచ్చు. ఈ సంగతి అలా ఉంచితే మరో విషయమై చరణ్ వార్తల్లో నిలిచాడు. కొత్తగా నిర్మించుకున్న ఫామ్ హౌస్ దీనికి కారణం.
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హైదరాబాద్ శివారులోని చేవెళ్ల-మోకిల పరిసర ప్రాంతంలో చాన్నాళ్ల క్రితమే చరణ్-ఉపాసన 5 ఎకరాల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశారు. ఇందులోనే విలాసవంతమైన ఫామ్హౌస్ని ఇప్పుడు నిర్మించినట్లు తెలుస్తోంది. పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయని, త్వరలోనే గృహప్రవేశం కూడా చేయబోతున్నారని టాక్.
ఇప్పటి టెక్నాలజీకి తగ్గట్లే ఇంటీరియర్, పచ్చదనం, ఆర్కిటెక్చర్ లాంటివి ఈ ఫామ్హౌస్లో ఉండబోతున్నాయట. లగ్జరీ రూమ్స్, స్విమ్మింగ్ పూల్ తదితర సదుపాయాలతో ప్రైవేట్ రిసార్ట్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారట. వీకెండ్స్ గడపడానికే కాకుండా ప్రకృతి సేద్యం చేయడానికి అనువైన రీతిలో దీని డిజైన్ ఉందట. ఈ ఐదు ఎకరాల స్థలంలో కొంత భాగాన్ని ఫామ్హౌస్ కోసం ఉపయోగించి మిగిలిన దానిలో సొంతంగా కూరగాయాలు, పండ్లు పెంచాలనేది చరణ్ ప్లాన్ అని తెలుస్తోంది.
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