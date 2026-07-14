 ఆ సంస్థతో మాకు సంబంధం లేదు.. ఎన్టీఆర్ టీమ్ క్లారిటీ | Ntr Team Clarifies Not Attached With Raw NTR Organisation | Sakshi
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Ntr Team: ఏదైనా సరే మేం మాత్రమే వెల్లడిస్తాం.. వాళ్లు కాదు

Jul 14 2026 1:45 PM | Updated on Jul 14 2026 1:47 PM

Ntr Team Clarifies Not Attached With Raw NTR Organisation

ఎన్టీఆర్.. ఈ శనివారం(జూలై 18) రాజకీయ అరంగేట్రంపై ప్రకటన చేయబోతున్నారని తొలుత రూమర్స్ వచ్చాయి. అనంతరం వాటిని ఖండిస్తూ రా ఎన్టీఆర్ అనే అభిమాన సంఘం ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టింది. అలాంటిదేం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ సంస్థతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది.

''రా ఎన్టీఆర్' పేరుతో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న ఒక సంస్థ, ఎన్టీఆర్‌తో సంబంధం ఉన్నట్టుగా ప్రజల్లో భావన కలిగించేలా వ్యవహరిస్తున్న విషయం మా దృష్టికి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా తెలియజేయదలచుకున్నది ఏమనగా, ఎన్టీఆర్‌కి గానీ, ఆయన కార్యాలయానికి గానీ, రా ఎన్టీఆర్ సంస్థతో లేదా దాని కార్యక్రమాలతో ఎలాంటి సంబంధం, అనుబంధం, అనుమతి లేదా ప్రమేయం లేదు. ఆ సంస్థకు ఎన్టీఆర్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే హక్కు లేదు. అలాగే ఆయన పేరుతో ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయడానికి లేదా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఎలాంటి అధికారమూ లేదు'

ఎన్టీఆర్‌కి సంబంధించిన ఏదైనా సేవా కార్యక్రమం, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమం, అధికారిక ప్రకటన లేదా ఇతర కార్యక్రమాల గురించి సమాచారం ఎన్టీఆర్ లేదా ఆయన అధికారిక బృందం మాత్రమే వెల్లడిస్తారు. అనధికారిక వ్యక్తులు లేదా సంస్థల ద్వారా ప్రచారం చేయబడే సమాచారం, ప్రకటనలు లేదా కార్యక్రమాలను అధికారికమైనవిగా లేదా విశ్వసనీయమైనవిగా పరిగణించవద్దని మనవి. ఈ అంశంపై ఇదే మా తరఫున తుది వివరణ. దీనితో ఈ విషయానికి సంబంధించిన అన్ని అపోహలు, వదంతులు, ఊహాగానాలకు పూర్తిగా ముగింపు పలుకుతున్న ఆశిస్తున్నాం. అధికారిక వర్గాల ద్వారా విడుదలయ్యే సమాచారాన్నే విశ్వసించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం' అని ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం పేర్కొంది.

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