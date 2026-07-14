హీరో నాగార్జున కొత్త సినిమా కబురు త్వరలోనే వెల్లడయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం తన వందో సినిమా ‘కింగ్ 100’ (వర్కింగ్ టైటిల్) చిత్రీకరణతో బిజీగా ఉన్నారు నాగార్జున. అతి త్వరలో ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్పై అప్డేట్ రానుంది. కాగా తన 101వ సినిమా కార్యాచరణను కూడా మొదలుపెట్టారట ఆయన. ‘బొమ్మరిల్లు’ ఫేమ్ డైరెక్టర్ భాస్కర్ ఇటీవల నాగార్జునకు ఓ కథ వినిపించారట.
స్టోరీలైన్ నచ్చడంతో సినిమా చేసేందుకు ప్రాథమిక అంగీకారం తెలిపారట నాగార్జున. దీంతో స్క్రిప్ట్కు మరింత మెరుగులుదిద్దే పనిలో పడ్డారట భాస్కర్. పూర్తి కథ సిద్ధమైన తర్వాత మరోసారి ఫైనల్ నరేషన్ అయ్యాక ఈ సినిమాపై నాగార్జున తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారని ఫిల్మ్నగర్ టాక్. మరి.. వీరి కాంబినేషన్ సెట్ అవుతుందా? భాస్కర్కు నాగార్జున గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారా? అన్నది వేచి చూడాల్సిందే.