దక్షిణాది రాజకీయాల్లో మరోసారి సినీ తారల రాజకీయ అరంగేట్రంపై చర్చ మొదలైంది. తమిళనాడులో నటుడు విజయ్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసి ఎన్నికల్లో విజయాన్ని సాధించి అధికార పీఠాన్ని అధిరోహించడం.. సినీ గ్లామర్, అభిమాన బలం రాజకీయాల్లో ఎంత ప్రభావం చూపగలవో మరోసారి చర్చకు తెచ్చింది. ఇదే నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ అభిమాన గణం ఉన్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్ రాజకీయ ప్రవేశంపై ఊహాగానాలు జోరందుకున్నాయి.
విజయ్ ప్రయాణం వెనుక ప్రధానంగా కనిపించిన అంశం.. సినిమా ద్వారా ఏర్పడిన అభిమాన వర్గాన్ని రాజకీయ నిర్మాణంగా మార్చుకోవడం. కేవలం స్టార్ ఇమేజ్తో కాకుండా.. అభిమాన సంఘాలను క్షేత్రస్థాయి నెట్వర్క్గా ఉపయోగించుకోవడం, ప్రజా సమస్యలపై స్పందించడం, ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వేదికను నిర్మించడం ద్వారా ఆయన రాజకీయాల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పరుచుకున్నారు.
ఇప్పుడు ఇదే కోణంలో తెలుగు సినీ రంగంలోని ఇద్దరు అగ్ర హీరోల పేర్లు చర్చకు వస్తున్నాయి. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి.. అల్లు అర్జున్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందా? అన్నదే ప్రధాన ప్రశ్నగా మారింది.
వారసత్వం + ఆ అనుభవం!
తారక్కు రాజకీయ నేపథ్యం బలంగానే ఉంది. ఆయన తాత, తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. ఎన్టీఆర్ కుటుంబానికి ఉన్న రాజకీయ వారసత్వం, జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు ఉన్న భారీ అభిమాన గణం.. ఈ రెండు అంశాలు ఆయన రాజకీయ ప్రవేశంపై చర్చకు కారణమవుతున్నాయి.
2009 ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ తరఫున ప్రచారం చేసిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన వాగ్ధాటితో యువతను ఆకట్టుకున్నారు. అయితే ఆ తర్వాత ఆయన ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ సినిమాలపై దృష్టి పెట్టారు.
అయితే ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా, అభిమాన సంఘాల బలం పెరిగిన నేపథ్యంలో.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రభావం చూపగలరనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 2034 ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుగానే అభిమాన వర్గాలను సమన్వయం చేసుకుంటున్నారా? అనే చర్చ కూడా వినిపిస్తోంది.
తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ శక్తిగా..
మరోవైపు అల్లు అర్జున్ పేరు తెలంగాణ రాజకీయాల్లోనూ చర్చకు వస్తోంది. పాన్ ఇండియా స్టార్గా వచ్చిన గుర్తింపు, యువతలో ఉన్న ఆదరణ, విస్తృతమైన అభిమాన వర్గం ఆయనకు రాజకీయంగా అనుకూల అంశాలుగా భావిస్తున్నారు.
ఇటీవల అల్లు అర్జున్ అభిమానులతో సమావేశాలు నిర్వహించడం, అభిమాన సంఘాలతో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. అయితే ఇవి పూర్తిగా అభిమానులతో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకునే కార్యక్రమాలా? లేక భవిష్యత్ రాజకీయ అడుగులకు పునాది వేస్తున్న చర్యలా? అన్నది మాత్రం స్పష్టంగా లేదు.
తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల మధ్య పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సినీ నేపథ్యం ఉన్న వ్యక్తి రాజకీయాల్లోకి వస్తే యువ ఓటర్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఇద్దరి టార్గెట్ ఒక్కటే!
ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న విశ్లేషణల్లో కీలక అంశం 2034 ఎన్నికలు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వెంటనే విజయం సాధించడం కంటే.. ముందుగా ప్రజలతో అనుబంధం పెంచుకోవడం, అభిమాన వ్యవస్థను క్షేత్రస్థాయి బలంగా మార్చుకోవడం అవసరమని రాజకీయ పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. విజయ్ మోడల్ కూడా ఇదే విషయాన్ని చూపించింది. సినిమా ఇమేజ్ను రాజకీయ విజయంగా మార్చాలంటే కేవలం అభిమాన బలం సరిపోదు.. స్పష్టమైన రాజకీయ లక్ష్యం, ప్రజా సమస్యలపై వైఖరి, బలమైన వ్యవస్థ అవసరం.
ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్ ఇద్దరూ రాజకీయ ప్రవేశంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కానీ అభిమాన సమావేశాలు, విజయ్ రాజకీయ ప్రయాణం, 2034 ఎన్నికల అంచనాలు కలిపి చూస్తే.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినీ రాజకీయాలపై చర్చ మాత్రం ఇప్పుడే ముగిసేలా కనిపించడం లేదు.