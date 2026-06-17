 చ‌రిత్ర సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ | Rohit Sharma creates history, becomes 5th Indian to complete 14,000 List A runs | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs AFG: చ‌రిత్ర సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ

Jun 17 2026 3:22 PM | Updated on Jun 17 2026 3:32 PM

Rohit Sharma creates history, becomes 5th Indian to complete 14,000 List A runs

ల‌క్నో వేదిక‌గా అఫ్గానిస్తాన్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండో వ‌న్డేలో టీమిండియా స్టార్ ఓపెన‌ర్ రోహిత్ శ‌ర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. య‌శ‌స్వి జైశ్వాల్‌తో క‌లిసి భార‌త ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రారంభించిన రోహిత్‌.. అఫ్గాన్ బౌల‌ర్ల‌పై బౌండ‌రీల‌తో విరుచుకుపడ్డాడు. హిట్ మ్యాన్ 39 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లతో 48 పరుగులు చేశాడు.

రోహిత్ ఈ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో 14,000 లిస్ట్-ఎ పరుగులను పూర్తి చేసుకున్నాడు. తద్వారా ఈ ఫీట్ సాధించిన ఐదో భార‌త క్రికెట‌ర్‌గా రోహిత్ నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో రోహిత్ కంటే ముందు దిగ్గజ క్రికెటర్లు సచిన్‌ టెండూల్కర్‌, విరాట్‌ కోహ్లి, సౌరవ్‌ గంగూలీ, రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ ఉన్నారు.

అదేవిధంగా లిస్ట్-ఎ క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా 14,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన రెండో భారత బ్యాటర్‌గా రోహిత్ శర్మ నిలిచాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు సచిన్‌(348 ఇన్నింగ్స్‌లు) పేరిట ఉండేది. హిట్‌మ్యాన్‌ 345 ఇన్నింగ్స్‌లలో అందుకుని సచిన్‌ రికార్డును బ్రేక్‌ చేశాడు. ఇక ఈ రేర్ ఫీట్ సాధించిన జాబితాలో కోహ్లి(290) అగ్రస్ధానంలో ఉన్నాడు.

లిస్ట్-ఎ క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత బ్యాటర్లు:

సచిన్ టెండూల్కర్: 21,999 పరుగులు

విరాట్ కోహ్లీ: 16,447 పరుగులు

సౌరవ్ గంగూలీ: 15,622 పరుగులు

రాహుల్ ద్రావిడ్: 15,271 పరుగులు

రోహిత్ శర్మ: 14,007+ పరుగులు

అత్యంత వేగంగా 14,000 లిస్ట్-ఎ పరుగులు చేసిన భారత ప్లేయర్లు
విరాట్ కోహ్లి-290
రోహిత్ శర్మ-345
సచిన్ టెండూల్కర్- 348
చదవండి: రాక రాక వచ్చిన అవకాశం.. జైస్వాల్‌ అట్టర్‌ ఫ్లాప్‌

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబై : 'IWMBuzz డిజిటల్ అవార్డ్స్ సీజన్ 8'..మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)
photo 2

RRR చిన్నారి మల్లి ఇప్పుడు ఎలా మారిందో చూడండి (ఫోటోలు)
photo 3

చ‌రిత్ర సృష్టించిన లియోన‌ల్ మెస్సీ (ఫోటోలు)
photo 4

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో రగ్బీ సందడి..శ్రుతి హాసన్‌ ఆటా.. పాట (ఫోటోలు)
photo 5

వడ్డే నవీన్ ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)

Video

View all
7 Habits That Can Change Your Life in 30 Days 1
Video_icon

ఈ 7 విషయాలు ఫాలో అయితే మీకు డాక్టర్ అవసరం ఉండదు..
Attack on CJP Abhijeet Dipke Cockroach Janata Party Protest 2
Video_icon

Cockroach Party: 'కాక్రోచ్‌' అభిజీత్‌పై దాడి చెంపపై కొట్టిన యువకుడు

Perni Nani SLAMS Vangalapudi Anitha Comments On Gudivada Amarnath 3
Video_icon

చాలా చాలా ఓవర్ అవుతున్నావ్, అనితకు ఇచ్చిపడేసిన పేర్ని నాని
Giorgia Meloni Shocking Comments On quiting smoking 4
Video_icon

నేను స్మోకింగ్ మానేశాను .. ఎందుకంటే కారణం ఇదే
Nandus Couple Threats to UK Visa Scam Victims 5
Video_icon

Viral Video: ఇరికించిన బాధితులను బెదిరిస్తున్న నందుస్ కపుల్..
Advertisement
 