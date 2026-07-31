 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2027: భారత జట్టులో ఊహించని పేరు! | Rohit, Kohli Or Bhuvneshwar? R Ashwin Reveals His Surprise Pick Of This Player For World Cup 2027 Who Last Played ODI 2022 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ భారత జట్టులో ఊహించని పేరు!.. అతడిని ఎంపిక చేయండి!

Jul 31 2026 12:22 PM | Updated on Jul 31 2026 12:54 PM

R Ashwin Wants This Star To Be Picked WC 2027 Who Last Played ODI 2022

PC: BCCI/ Instagram

వచ్చే ఏడాది మరో ఐసీసీ మెగా టోర్నమెంట్‌ క్రికెట్‌ ప్రేమికులను అలరించనుంది. సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికలుగా అక్టోబరు- నవంబరు మధ్య వన్డే ప్రపంచకప్‌-2027 నిర్వహణకు షెడ్యూల్‌ ఖరారైంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా బ్యాటింగ్‌ దిగ్గజాలు విరాట్‌ కోహ్లి, రోహిత్‌ శర్మపైనే కళ్లన్నీ నిలిచాయి.

రో-కో ఆడతారా?
వీరిద్దరు ఈ మెగా టోర్నీ ఆడతారా? లేదా అన్న సందేహాలు అభిమానుల్లో నెలకొన్నాయి. అయితే, ఇటీవల మంచి ఫామ్‌తో అలరిస్తున్న రో-కో తాము మాత్రం ప్రపంచకప్‌ టోర్నీకి సిద్ధంగా ఉన్నామని బలమైన సంకేతాలు ఇచ్చారు. యాజమాన్యం కూడా అనుభవానికి పెద్దపీట వేసి రోహిత్‌- కోహ్లిని ఆడించే అవకాశాలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి.

ఊహించని పేరు!
ఈ నేపథ్యంలో భారత స్పిన్‌ దిగ్గజం రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. వెటరన్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ను వన్డే ప్రపంచకప్‌ టోర్నీలో పాల్గొనే భారత జట్టుకు ఎంపిక చేయాలని సెలక్టర్లకు విజ్ఞప్తి చేశాడు. సౌతాఫ్రికాలో భువీ సేవలు జట్టుకు అవసరమని అభిప్రాయపడ్డాడు.

ఈఎస్‌పీఎన్‌క్రిక్‌ఇన్ఫోతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘అవును భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ ప్రపంచకప్‌ జట్టులో ఉండాలి. నేను అతడితో ఈ విషయం గురించి మాట్లాడతాను. దేశీ​ క్రికెట్‌లో భువీ అన్ని టోర్నీలు ఆడాలి. ఫస్ట్‌క్లాస్‌ క్రికెట్‌, వన్డే టోర్నీ విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీ.. ఇలా అన్నీ ఆడాలి.

అక్కడ సత్తా చాటితే సౌతాఫ్రికాకు తప్పక వెళ్లగలడు. అక్కడ జట్టుకు అతడి అవసరం ఎంతగానో ఉంటుంది’’ అని అశూ పేర్కొన్నాడు. కాగా 36 ఏళ్ల భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ 2022లో చివరగా టీమిండియాకు ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. ఆ తర్వాత దేశీ క్రికెట్‌, ఐపీఎల్‌పై దృష్టి పెట్టిన భువీ.. ఆయా టోర్నీల్లో సత్తా చాటుతున్నాడు.

నిలకడగా రాణిస్తున్న భువీ
ముఖ్యంగా ఐపీఎల్‌లో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు వరుసగా రెండు ట్రోఫీలు గెలవడంలో స్వింగ్‌ సుల్తాన్‌ భువీది కీలక పాత్ర. ఆర్సీబీ తరఫున 2025, 2026 సీజన్లలో కలిపి ఈ రైటార్మ్‌ పేసర్‌ 45 వికెట్లు కూల్చాడు. ఇక సౌతాఫ్రికాలో బౌన్సీ పిచ్‌లు ఉంటాయన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే అశ్విన్‌ భువీని వరల్డ్‌కప్‌లో ఆడిస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడ్డాడు.

వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2027 టోర్నీకి అశూ ఎంచుకున్న భారత జట్టు
శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (కెప్టెన్‌), రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లి, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), ఇషాన్‌ కిషన్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), అక్షర్‌ పటేల్‌, హార్దిక్‌ పాండ్యా, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, హర్షిత్‌ రాణా, మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌
రిజర్వు ప్లేయర్లు: యశస్వి జైస్వాల్‌, ప్రసిద్ కృష్ణ, వరుణ్‌ చక్రవర్తి, రవీంద్ర జడేజా, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌.

చదవండి: వైభవ్‌ను వైస్‌ కెప్టెన్‌గా ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తొలి తిరుపతి 9000 వేలు సంవత్సరాల అతి పురాతన దేవాలయం (ఫొటోలు)
photo 2

అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కీర్తి సురేష్ ఎల్లో శారీ లుక్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : హైటెక్స్‌లో ఆకట్టుకున్న ఎగ్జిబిషన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు... జలాశయాలకు పోటెత్తుతున్న వరద నీరు (ఫొటోలు)
photo 5

పారిస్ ట్రిప్‌లో ‘సర్జా సిస్టర్స్’.. అర్జున్‌ చిన్న కూతురు ఫోటోలు వైరల్‌

Video

View all
Srinivasa Mangapuram Movie Review 1
Video_icon

శ్రీనివాస మంగాపురం హిట్టా? పట్టా?
YSRCP Leader Peddi Reddy Demand For CBI Investigation On DSC Scam In AP 2
Video_icon

లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని పెద్దిరెడ్డి డిమాండ్..!
SIP Secret Revealed! How to Build ₹1 Crore Faster with Mutual Funds 3
Video_icon

SIPలో ఎవరూ చెప్పని సీక్రెట్.. ₹50,000 తో కోటి..
No Fear! Vaibhav Sooryavanshi's Bold Four-Word Statement Goes Viral 4
Video_icon

కొడితే సిక్స్ పడాల్సిందే.. వైభవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Bhogapuram Public Reveals Truth About Airport Construction 5
Video_icon

భూమి ఇచ్చిన స్థానికులుగా చెప్తున్నాం భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణం జగన్ కృషినే
Advertisement
 