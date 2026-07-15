 ఓం భీమ్ బుష్.. 'కబాలాస్‌'ను నమ్ముకున్న అర్జెంటీనా ఫ్యాన్స్‌ | FIFA World Cup 2026: Argentina vs England Semi-Final-Cabalas-Craze | Sakshi
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ఓం భీమ్ బుష్.. 'కబాలాస్‌'ను నమ్ముకున్న అర్జెంటీనా ఫ్యాన్స్‌

Jul 15 2026 7:38 AM | Updated on Jul 15 2026 7:56 AM

FIFA World Cup 2026: Argentina vs England Semi-Final-Cabalas-Craze

ఫుట్‌బాల్‌ అంటే కేవలం ఆట కాదు.. కోట్లాది మంది అభిమానుల భావోద్వేగం. మైదానంలో ఆటగాళ్ల ప్రతిభ, వ్యూహాలు, ఫిట్‌నెస్‌ ఎంత ముఖ్యమో.. కొంతమంది అభిమానుల నమ్మకాల్లో అదృష్టం కూడా అంతే కీలకం. ఇప్పుడు ఫిఫా ప్రపంచకప్‌-2026 సెమీఫైనల్‌ ముందు అర్జెంటీనా అభిమానులు తమ జట్టు విజయం కోసం ఆసక్తికరమైన ‘కబాలాస్‌’ను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

ఇంగ్లండ్‌తో కీలక పోరుకు ముందు.. ఆ జట్టు స్టార్‌ ఆటగాళ్లు హ్యారీ కేన్‌, జూడ్‌ బెల్లింగ్‌హామ్‌ పేర్లను కాగితాలపై రాసి ఫ్రీజర్‌లో పెట్టడం అర్జెంటీనాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లు చల్లబడిపోవాలని, మైదానంలో తమ ప్రభావం చూపలేకపోవాలని ఇలా చేస్తున్నట్లు అభిమానులు భావిస్తున్నారు. కొందరు అభిమానులు ఏఐ సాయంతో ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాళ్లను మంచులో బంధించినట్లుగా చిత్రాలు రూపొందించి సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారు.

అసలు ‘కబాలాస్‌’ అంటే ఏమిటి?
అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్‌ సంస్కృతిలో ‘కబాలాస్‌ (Cábalas)’ అనేది చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న నమ్మకం. జట్టు గెలవాలంటే ఒకే టీ-షర్ట్‌ ధరించడం, మ్యాచ్‌ చూస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడూ ఒకే చోట కూర్చోవడం, ఒకే ఆహారం తినడం వంటి అలవాట్లను అభిమానులు అదృష్ట సూచికలుగా భావిస్తారు. కొంతమంది అభిమానుల నమ్మకం ప్రకారం.. ఒకసారి చేసిన పని జట్టుకు విజయం తెచ్చిపెడితే, తదుపరి మ్యాచ్‌ల్లో కూడా అదే విధానాన్ని కొనసాగిస్తే అదృష్టం కలిసి వస్తుందట. శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోయినా.. అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్‌లో ఈ సంప్రదాయం భావోద్వేగంగా కొనసాగుతోంది.


Photo Credit: FIFA Twitter

కేన్‌, బెల్లింగ్‌హామ్‌లకు ‘ఫ్రీజర్‌ ట్రీట్‌మెంట్‌’
ఇంగ్లండ్‌తో సెమీఫైనల్‌ పోరు కావడంతో ఈసారి అర్జెంటీనా అభిమానుల కబాలాస్‌ మరింత ఆసక్తికరంగా మారాయి. ప్రత్యర్థి జట్టు కీలక ఆటగాళ్లను "ఐస్‌లో పెట్టడం" ద్వారా వారి ఆటను నిలువరించవచ్చని కొందరు నమ్ముతున్నారు. హ్యారీ కేన్‌ ఇంగ్లండ్‌ ప్రధాన గోల్‌ ఆయుధం కాగా.. జూడ్‌ బెల్లింగ్‌హామ్‌ మిడ్‌ఫీల్డ్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. అందుకే వీరిద్దరినీ టార్గెట్‌గా చేసుకుని అభిమానులు ఈ ప్రతీకాత్మక చర్యలకు దిగారు.

కోచ్‌లకూ ఉన్న నమ్మకాలు
అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్‌లో ఇలాంటి నమ్మకాలు అభిమానులకే పరిమితం కాదు. మాజీ కోచ్‌ Carlos Bilardo కూడా ప్రత్యేక అలవాట్లు, నమ్మకాలతో ప్రసిద్ధి చెందారు. ప్రస్తుత కోచ్‌ Lionel Scaloni కూడా కొన్ని వ్యక్తిగత అలవాట్లను పాటిస్తారని చెబుతారు. మైదానంలోకి అడుగుపెట్టే విధానం, మ్యాచ్‌కు ముందు చేసే కొన్ని ఆచారాలు ఆయనకు అదృష్టాన్ని తెస్తాయని అభిమానులు భావిస్తుంటారు.

అర్జెంటీనా-ఇంగ్లండ్‌.. ఆ మాత్రం ఉంటది
అర్జెంటీనా-ఇంగ్లండ్‌ మ్యాచ్‌ అంటే కేవలం ఫుట్‌బాల్‌ పోటీ కాదు.. దానికి చరిత్ర, భావోద్వేగాలు కూడా జతకట్టాయి. 1986 ప్రపంచకప్‌లో Diego Maradona చేసిన ‘హ్యాండ్‌ ఆఫ్‌ గాడ్‌’ గోల్‌ నుంచి ఈ రెండు దేశాల మధ్య పోటీ మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. ప్రపంచకప్‌ వేదికపై ఈ రెండు జట్లు ఎదురుపడితే అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ మరింత పెరుగుతుంది. ఈసారి కూడా సెమీఫైనల్‌కు ముందు అర్జెంటీనా అభిమానులు తమ కబాలాస్‌పై నమ్మకం పెట్టుకున్నారు.

మైదానంలో విజయం మాత్రం ఆటగాళ్ల ప్రదర్శన, వ్యూహాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ.. ఫుట్‌బాల్‌లో అభిమానుల విశ్వాసాలు, సంప్రదాయాలు, భావోద్వేగాలు ఎంత లోతుగా పాతుకుపోయాయో అర్జెంటీనా ఫ్యాన్స్‌ ‘ఫ్రీజర్‌ కబాలా’ మరోసారి చూపించింది.

 

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