 ఎంబాపె అయిపోయాడు.. ఇప్పుడిక‌ మెస్సీ వంతు! | Spain Star Lamine Yamal Says Playing Vs Messi-FIFA Final Will Be Fantastic | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎంబాపె అయిపోయాడు.. ఇప్పుడిక‌ మెస్సీ వంతు, స్పెయిన్ స్టార్ స‌వాల్‌!

Jul 15 2026 7:11 AM | Updated on Jul 15 2026 7:24 AM

Spain Star Lamine Yamal Says Playing Vs Messi-FIFA Final Will Be Fantastic

Photo Credit: FIFA Twitter

ఫిఫా ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో 16 ఏళ్ల త‌ర్వాత స్పెయిన్ ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టింది. 2010లో చివ‌రిసారి ఫిఫా ఫైన‌ల్ చేరిన స్పెయిన్ ఆనాడు టోర్నీలో చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. మ‌ళ్లీ ఇన్నేళ్ల‌కు స్పెయిన్‌కు ఫైన‌ల్ ఆడే అవ‌కాశం రావ‌డం విశేషం. ఫ్రాన్స్‌తో సెమీస్‌కు ముందు స్పెయిన్ స్టార్ లామినే య‌మాల్ ఎంబాపెతో పాటు ఆ జ‌ట్టుకు స‌వాల్ విసిరిన సంగ‌తి తెలిసిందే. 

'భ‌య‌పడేది మేము కాదు.. వాళ్లే మాకు భ‌య‌ప‌డ‌తారు' అని య‌మాల్ అన్న‌ట్లు ఫ్రాన్స్ కీల‌క సెమీస్‌లో అన‌వ‌స‌ర ఒత్తిడికి లోన‌య్యి స్పెయిన్ చేతిలో ప‌రాజ‌యం చ‌విచూసింది. లామినే య‌మాల్‌.. ఎంబాపెకు చెప్పి మ‌రీ దెబ్బతీశాడు. ఫ్రాన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో గోల్ చేయ‌న‌ప్ప‌టికీ య‌మాల్ త‌న స‌హ‌చ‌ర ఆట‌గాళ్లు గోల్ చేయ‌డంలో త‌న వంతు పాత్ర‌ను స‌మ‌ర్థంగా పోషించాడు. 

సోమ‌వారం 19వ పుట్టిన‌రోజు జ‌రుపుకున్న లామినే య‌మాల్‌కు ఫ్రాన్స్‌పై విజ‌యంతో స్పెయిన్‌ను ఫైన‌ల్ చేర్చి త‌న స‌హ‌చ‌రులు అత‌డికి బ‌ర్త్‌డే కానుకగా అందించారు. మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత లామినే య‌మాల్ కీల‌క వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. 'ఫిఫా వంటి ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో మెస్సీకి ఎదురుప‌డితే ఆ కిక్కే వేరుగా ఉంటుంది. అలాంటిది ఈసారి ఫైన‌ల్లో మెస్సీ ఎదురుపడితే ఆ మజానే వేరు. దాని కోసమే ఎదురుచూస్తున్నా. అది జ‌రుగుతుంద‌ని ఆశిస్తున్నా' అని కామెంట్ చేశాడు.

ఇది విన్న స్పెయిన్ అభిమానులు.. ఎంబాపె అయిపోయాడు.. ఇప్పుడిక మెస్సీ వంతు అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.  మ్యాచ్ విష‌యానికొస్తే మంగ‌ళ‌వారం అర్ధ‌రాత్రి దాటిన త‌ర్వాత జ‌రిగిన సెమీఫైన‌ల్లో స్పెయిన్ 2-0 తేడాతో ఫ్రాన్స్‌ను మ‌ట్టికరిపించింది. స్పెయిన్ త‌ర‌ఫున మికెల్ ఒజ‌ర్‌బ‌యాల్ (22వ నిమిషం), పెడ్రో పొర్రో (58వ నిమిషం) చెరో గోల్ సాధించారు. ఈసారి ఫిఫాలో ఫ్రాన్స్ ఒక్క గోల్ చేయ‌క‌పోవ‌డం ఇదే తొలిసారి. తాము ఆడిన ప్ర‌తీ మ్యాచ్‌లో క‌నీసం ఒక్క గోల్ అయినా కొట్టిన ఫ్రాన్స్ సెమీస్‌లో స్పెయిన్‌పై మాత్రం గోల్ చేయ‌డంలో విఫ‌ల‌మైంది. 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పింక్ శారీలో బాలీవుడ్ భామ మాధురి దీక్షిత్‌ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 2

ఫ్రెండ్ పార్టీలో బాలీవుడ్ భామ ఆలియా భట్ సందడి.. ఫోటోలు
photo 3

కూతురి పెళ్లి.. ఫ్యామిలీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన నిర్మాత (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రుతి హాసన్ నూతన గృహప్రవేశ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

'వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా' సినిమా వేడుక... ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కల్వకుంట్ల కవిత (ఫోటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Great Words About Mudragada Padmanabham 1
Video_icon

ఇచ్చిన మాట కోసం పేరు మార్చుకున్నాడు.. చరిత్రలో ఎవరు లేరు..
YSRCP Naga Malleswari Greate Words About Mudragada Padmanabham 2
Video_icon

ఆయనను ఎదుర్కొనే దమ్ము లేక... కన్న కూతురితో తిట్టించారు
Advocate Rajini Fires On CM Chandrababu Over Land Pooling For AP Capital 3
Video_icon

ఎందుకు ఆగిపోతున్నావ్ పవన్ కళ్యాణ్ నీకు చేతకాదా...? అడ్వకేట్ రజిని ఫైర్
Bodies of Vietnam Boat Accident Victims Reach Native Village 4
Video_icon

వియత్నాం బోటు ప్రమాదం.. స్వగ్రామానికి చేరుకున్న మృతదేహాలు
Tatiparthi Chandra Sekhar Excellent Comments On Kapu Leader Late Mudragada Padmanabham 5
Video_icon

ముద్రగడ లేకపోవడం కాపు సమాజానికి తీరని లోటు..
Advertisement
 