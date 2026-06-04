 రండి దొర.. రండి.. ప్రకాశ్‌రాజ్‌ సెటైరికల్‌ కామెంట్స్‌ | Prakash Raj Satirical Comments On X Sparks Debate, Netizens Link It To Pawan Kalyan, Post Went Viral | Sakshi
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రండి దొర.. రండి.. ప్రకాశ్‌రాజ్‌ సెటైరికల్‌ కామెంట్స్‌

Jun 4 2026 10:23 AM | Updated on Jun 4 2026 10:55 AM

Prakash raj Satirical Comments On X

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: సినీ నటుడు ప్రకాశ్‌రాజ్‌ మరోసారి ఆసక్తికర కామెంట్స్‌ చేశారు. ప్రకాశ్‌రాజ్‌ తాజాగా ఎక్స్‌ వేదికగా..‘మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా?. రండి దొర.. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా?. లేదా సింగల్‌గా వస్తున్నారా?. అది చెప్పి రండి’ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఆయన వ్యాఖ్యలపై సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పెద్ద చర్చే నడుస్తోంది. కొంత మంది నెటిజన్లు స్పందిస్తూ.. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ను ఉద్దేశించే ఆయన ఈ కామెంట్స్‌ చేశారని అంటున్నారు. మరికొందరు ఫన్నీ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. 

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