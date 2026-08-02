 19 నుంచి పోలీస్‌ దరఖాస్తులు | Online applications for 7437 Telangana police jobs to open on August 19 | Sakshi
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19 నుంచి పోలీస్‌ దరఖాస్తులు

Aug 2 2026 6:05 AM | Updated on Aug 2 2026 6:05 AM

Online applications for 7437 Telangana police jobs to open on August 19

ఎస్సై, కానిస్టేబుల్‌ పోస్టులకు దరఖాస్తు తేదీల వెల్లడి 

సెప్టెంబర్‌ 9 తుది గడువు  

పోస్టుల వారీగా దరఖాస్తుల ఫీజులు 

పోలీస్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ బోర్డు ప్రకటన

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: పోలీస్‌ ఉద్యోగార్థులకు శుభవార్త. ఇటీవల నోటిఫికేషన్లు విడుదలైన పోలీస్, స్పెషల్‌ పోలీస్, అగ్నిమాపకశాఖ, జైళ్లశాఖల్లోని  7,437 పోస్టుల భర్తీకి ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తు తేదీలను, ఫీజులను తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి పోలీస్‌ నియామక మండలి (టీఎస్‌ఎల్పీఆర్బీ) వెల్లడించింది. ఈ మేరకు టీఎస్‌ఎల్పీఆర్బీ చైర్మన్‌ వీవీ శ్రీనివాసరావు శనివారం ఒక ప్రకటన జారీ చేశారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు టీఎస్‌ఎల్పీఆర్బీ వెబ్‌సైట్‌లో  ఆగస్టు 19 ఉదయం 8 గంటల నుంచి సెప్టెంబర్‌ 9 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలిపారు. ఇతర మార్గాల్లో పంపిన దరఖాస్తులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్వీకరించబోమని స్పష్టం చేశారు.  

ప్రకటనలో ముఖ్యాంశాలు..: 
 అభ్యర్థులు అన్ని దశల్లో పరీక్షలకు కలిపి ఒకేసారి దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.  
 కానిస్టేబుల్, ఎస్సై పోస్టులకు ప్రాథమిక రాత పరీక్ష ఉంటుంది. సాంకేతిక పోస్టులకు ప్రాథమిక రాత పరీక్ష ఉండదు.  
 రాత పరీక్షలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు శారీరక కొలతల పరీక్ష (పీఎంటీ), శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష (పీఈటీ) నిర్వహిస్తారు.   
మెకానిక్‌/డ్రైవర్‌ పోస్టులకు శారీరక కొలతల పరీక్ష, శారీరక సామర్థ్య పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు నిర్వహించే ట్రేడ్‌ టెస్ట్‌/డ్రైవింగ్‌ టెస్ట్‌ ఉంటాయి.  

శారీరక కొలతల పరీక్ష (పీఎంటీ), శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష (పీఈటీ)ల్లో అర్హత పొందిన అభ్యర్థులకు తుది రాత పరీక్ష ఉంటుంది. కానిస్టేబుల్‌ అభ్యర్థులకు మూడు గంటల పరీక్ష, ఎస్‌ఐ అభ్యర్థులకు రెండు డిస్క్రిప్టివ్‌ పేపర్లతో కలిపి మొత్తం నాలుగు పరీక్షలు ఉంటాయి.  
నియామక ప్రక్రియలో బయోమెట్రిక్‌ నమోదు తప్పనిసరి. 
 పార్ట్‌–1 ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తు నింపే ముందు ఆధార్‌ ఫేస్‌ అథెంటికేషన్‌ కోసం అభ్యర్థులు తమ మొబైల్‌ ఫోన్‌లో ఆధార్‌ యాప్‌ను తప్పనిసరిగా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి. 
 ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తు నింపే సమయంలో ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే వెబ్‌సైట్‌లో ఉన్న హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లను సంప్ర
దించాలి. 

 దరఖాస్తును విజయవంతంగా సమర్పించిన అనంతరం, దాన్ని ప్రింట్‌అవుట్‌ తీసుకుని భవిష్యత్‌ అవసరాల కోసం భద్రపరచుకోవాలి. 
దరఖాస్తు ఫీజు ఇలా..: 
 ఎస్సై(సివిల్‌), ఆర్‌ఎస్సై (ఏఆర్‌), ఆర్‌ ఎస్సై (టీజీఎస్పీ), ఆర్‌ఎస్పై (ఎస్‌ఏఆర్‌ సీపీఎల్‌), ఎస్పీఎఫ్‌ సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్, స్టేష న్‌ ఫైర్‌ ఆఫీసర్, డిప్యూటీ జైలర్‌ పోస్టులకు ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ.750, ఇతరులు రూ.1,500 ఫీజు చెల్లించాలి.  
 ఫింగర్‌ ప్రింట్‌ బ్యూరోలో ఏఎస్సై పోస్టులకు ఎస్సీ, ఎస్టీ కేటగిరీల అభ్యర్థులు రూ.750, మిగిలిన వారు రూ.1,500 ఫీజు చెల్లించాలి.   
 కానిస్టేబుల్‌ (సివిల్, ఏఆర్, ఎస్‌ఏఆర్‌సీపీఎల్, ఎస్పీఎఫ్‌), ఫైర్‌ ఫైటర్, జైలు వార్డర్‌ పోస్టులకు ఎస్సీ, ఎస్టీ కేటగిరీల అభ్యర్థులు రూ. 600, ఇతరులు రూ.1,200 ఫీజు చెల్లించాలి.  

 డ్రైవర్‌ పోస్టుకు పోటీపడే అభ్యర్థుల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ.600, ఇతరులు రూ.1,200 ఫీజు చెల్లించాలి.  
 పోలీస్‌శాఖలో మెకానిక్‌ పోస్టులకు పోటీపడే అభ్యర్థుల్లో ఎస్పీ, ఎస్టీ కేటగిరీల అభ్యర్థులు రూ.600, ఇతరులు రూ.1,200 ఫీజు చెల్లించాలి.  

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