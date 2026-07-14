రజినీకాంత్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'జైలర్ 2'. నెల్సన్ దర్శకత్వం వహించగా సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ భారీ ఎత్తున నిర్మించింది. అనిరుధ్ సంగీతమందించాడు. నిర్మాణ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీని అక్టోబర్ 15వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్లు నిర్మాతలు ఇదివరకే ప్రకటించారు. తొలి భాగం హిట్ కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి.
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ఇకపోతే మూవీ విడుదలకు ముందు నిర్వహించే ఆడియో విడుదల కార్యక్రమంపై ఆసక్తి నెలకొంది. గతంలో విజయ్ 'జన నాయగన్' మూవీ ఆడియో లాంచ్ కార్యక్రమాన్ని మలేసియాలో భారీ ఎత్తున నిర్వహించారు. దీంతో మంచి ప్రచారం లభించింది. ఇప్పుడీ దారిలోనే జైలర్ 2 ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని మలేసియాలో భారీ ఎత్తున నిర్వహించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇందుకు రజినీకాంత్ నుంచి అనుమతి ఇంకా లభించలేదని తెలుస్తోంది.
ఈ వయసులో భారీ బహిరంగ ప్రదేశంలో జరిగే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి వెళ్లడం శ్రేయస్కరమేనా? ప్రస్తుతం నటిస్తున్న చిత్రానికి సంబంధించిన కాల్ షీట్స్ సర్దుబాటు వ్యవహారం వంటి విషయాల గురించి రజినీకాంత్ ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ రాగానే జైలర్ 2 ఆడియో ఈవెంట్ గురించి క్లారిటీ వస్తుంది.
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