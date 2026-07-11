దిగ్గజ గాయని జానకి (88) సంగీత ప్రియుల్ని వదిలి వెళ్లిపోయారు. మైసూరులో శనివారం గుండెపోటుతో అకస్మాత్తుగా తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ క్రమంలోనే సామాన్యుల నుంచి సినీ ప్రముఖుల వరకు ఈమెకు నివాళి అర్పిస్తున్నారు. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ తదితరులు తమ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు.
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జానకి గురించి పోస్ట్ పెట్టిన చిరంజీవి.. నా సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో మరపురాని పాటలకు ఆమె తన అపురూపమైన గాత్రాన్ని అందించారు. నా కెరీర్లో ప్రేక్షకులు ప్రేమగా గుర్తుంచుకున్న ఎన్నో పాటల వెనుక జానకమ్మ మధుర గాత్రం ఉంది. ఆ పాటలు వినిపించిన ప్రతిసారీ, ఆ రోజులు, ఆ జ్ఞాపకాలు మళ్లీ కళ్లముందు సజీవంగా నిలుస్తాయి. జానకమ్మ గారు... మీ స్వరం ఎప్పటికీ అమరం అని రాసుకొచ్చారు. కమల్, రజనీకాంత్ కూడా తమ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు.
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தன்னுடைய தேனமுதக் குரலால் தலைமுறை தலைமுறையாக மக்களை மகிழ்வித்த ஜானகி அம்மா அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடையட்டும் 🙏#JanakiAmma
— Rajinikanth (@rajinikanth) July 11, 2026
பாடல் என்றும் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கும். அந்த அன்பை எங்கு தேடுவேன் அம்மா?
இறக்கி வைக்கமுடியாத சோகம் பலர்க்கும் இருக்கும். அவர்க்கெல்லாம் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) July 11, 2026
Actor #MSBhaskar extends his heartfelt condolences and and reflects on legendary playback singer #SJanaki's remarkable legacy.#RIPSJanaki pic.twitter.com/fNJCrpH8AP
— Chennai Times (@ChennaiTimesTOI) July 11, 2026