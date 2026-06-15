ముగిసిన ఇరాన్‌-అమెరికా యుద్ధం

పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి ఎట్టకేలకు తెర పడింది. మూడు నెలలుగా జరుగుతున్న ఇరాన్-అమెరికా యుద్దం ముగిసింది. ఈ విషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. మరోవైపు.. ఇటు ఇరాన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించింది. దీంతో ప్రపంచం ఊపిరి పీల్చుకుంటోంది.
ఖతార్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఈ ఒప్పందం ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. లెబనాన్ సహా అన్ని సరిహద్దు ఫ్రంట్లలో తక్షణమే సైనిక చర్యలు నిలిపివేయాలని ఇరు వర్గాలు నిర్ణయించాయి. ఈ అంగీకారంతో 60 రోజులపాటు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి రానుంది. ఒప్పంద సమయంలో అమెరికా-ఇరాన్లు మరిన్ని చర్చలు జరపనున్నాయి. అయితే ఈ డీల్ తాలుకా మరిన్ని వివరాలు బయటకు రావాల్సి ఉంది.
డీల్ కుదిరిన నేపథ్యంలో.. ఇరాన్ ఓడరేవులపై విధించిన నౌకా దళ దిగ్భంధనం తక్షణమే రద్దు కానుంది. శాంతి ఒప్పందం పూర్తైందని.. ఇరాన్పై ఆంక్షలను తక్షణమే ఎత్తివేస్తున్నట్లు ట్రంప్ స్వయంగా ప్రకటించారు. హర్ముజ్ను వెంటనే తెరవాలంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆయనో పోస్ట్ చేశారు. ప్రపంచంలోని నౌకలు.. హర్ముజ్లో ఇంజిన్లు స్టార్ట్ చేయండి.. చమురు రవాణా కొనసాగించండి అని పేర్కొన్నారాయన.
ఇటు ఇరాన్ తరఫున ఆ దేశ సుప్రీం మోజ్తబా ఖమేనీ మార్గదర్శకత్వంలో డీల్ కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది. చర్చలను విజయవంతం చేసిన ఖతార్కు ఇరు వర్గాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాయి. డీల్ కుదిరిందన్న విషయాన్ని పాకిస్తాన్ సైతం ప్రకటించింది. ఈ నెల 19న స్విట్జర్లాండ్లో శాంతి ఒప్పందంపై ఇరు దేశాలు సంతకాలు చేస్తాయని పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ సైతం ప్రకటించారు.
ట్రంప్ పుట్టినరోజు సమయంలోనే(జూన్ 14) డీల్ కుదరడం విశేషమంటూ అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో ఓ ట్వీట్ చేశారు.