 సెన్సెక్స్ 394 పాయింట్లు జంప్ | Stock Market Live Updates 05-08-2026: Sensex Jumps Over 300 Points, Nifty Trades Flat | Sakshi
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Stock Market Updates: సెన్సెక్స్ 394 పాయింట్లు జంప్

Aug 5 2026 9:48 AM | Updated on Aug 5 2026 10:21 AM

Sensex Jumps 300 Points While Nifty Stays Flat Global Rally vs Domestic Jitters

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం ఫ్లాట్‌గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:44 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 13 పాయింట్లు తగ్గి 24,629 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 394 పాయింట్లు పుంజుకొని 78,822 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.78

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 78.4 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.6 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.79 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 2.59 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 05-08-2026(time: 9:44 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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