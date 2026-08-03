 సెన్సెక్స్ 445 పాయింట్లు జంప్ | Indian Stock Market Today Sensex Nifty Soar on Global Cues Market Live Updates | Sakshi
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Stock Market Updates: సెన్సెక్స్ 445 పాయింట్లు జంప్

Aug 3 2026 9:29 AM | Updated on Aug 3 2026 9:29 AM

Indian Stock Market Today Sensex Nifty Soar on Global Cues Market Live Updates

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు సోమవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:25 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 137 పాయింట్లు పెరిగి 24,521 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 445 పాయింట్లు పుంజుకొని 78,536 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.75

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 83.5 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.69 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.7 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 03-08-2026(time: 9:25 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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