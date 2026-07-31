 ఫ్లాట్‌గా స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market Live: Nifty Crosses 24300, Sensex Dips Global Cues Crude Oil Impact | Sakshi
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Stock Market Updates: ఫ్లాట్‌గా స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Jul 31 2026 9:54 AM | Updated on Jul 31 2026 10:05 AM

Stock Market Live: Nifty Crosses 24300, Sensex Dips Global Cues Crude Oil Impact

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు శుక్రవారం ఫ్లాట్‌గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:45 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 25 పాయింట్లు పెరిగి 24,347 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 45 పాయింట్లు తగ్గి 77,961 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 100.18

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 85.5 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.64 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.66 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 2.78 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 31-07-2026(time: 9:45 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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