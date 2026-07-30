 నెమ్మదించిన స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Indian Stock Market Today Nifty Sensex Flat Global Sell Off Market Live Updates | Sakshi
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Stock Market Updates: నెమ్మదించిన స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Jul 30 2026 9:48 AM | Updated on Jul 30 2026 9:59 AM

Indian Stock Market Today Nifty Sensex Flat Global Sell Off Market Live Updates

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం ఫ్లాట్‌గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:40 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 5 పాయింట్లు పెరిగి 24,256 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 34 పాయింట్లు తగ్గి 77,618 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 100.91

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 89.6 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.7 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.52 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.74 శాతం నష్టపోయింది.

Today Nifty position 30-07-2026(time: 9:40 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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