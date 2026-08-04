 నిఫ్టీ రెడ్.. సెన్సెక్స్ గ్రీన్! | Nifty Drops 160 Points Despite Global Rally What Driving Stock Markets Today | Sakshi
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Stock Market Updates: నిఫ్టీ రెడ్.. సెన్సెక్స్ గ్రీన్!

Aug 4 2026 9:56 AM | Updated on Aug 4 2026 9:56 AM

Nifty Drops 160 Points Despite Global Rally What Driving Stock Markets Today

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం మిశ్రమంగా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:42 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 161 పాయింట్లు తగ్గి 24,615 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 163 పాయింట్లు పుంజుకొని 78,805 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.99

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 84.7 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.68 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.48 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 2.13 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 04-08-2026(time: 9:42 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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