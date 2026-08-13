 స్టాక్ మార్కెట్లో రెడ్ అలర్ట్! | Market Crash Today: How US Bond Yields Crude Oil Crushing Nifty | Sakshi
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Stock Market Updates: స్టాక్ మార్కెట్లో రెడ్ అలర్ట్!

Aug 13 2026 9:56 AM | Updated on Aug 13 2026 10:08 AM

Market Crash Today: How US Bond Yields Crude Oil Crushing Nifty

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:44 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 88 పాయింట్లు తగ్గి 24,349 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 174 పాయింట్లు నష్టపోయి 77,789 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 100.01

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 88.5 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.67 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.26 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.54 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 13-08-2026(time: 9:44 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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