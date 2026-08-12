 నష్టాల్లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు! | Indian Stock Market Today Updates August 12th 2026, Nifty Below 24450 As Crude Oil US Yields Spike | Sakshi
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Stock Market Updates: నష్టాల్లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు!

Aug 12 2026 9:45 AM | Updated on Aug 12 2026 9:53 AM

Indian Stock Market Today Nifty Below 24450 as Crude Oil US Yields Spike

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:40 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 42 పాయింట్లు తగ్గి 24,428 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 127 పాయింట్లు నష్టపోయి 78,030 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.86

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 89.9 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.69 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.32 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.6 శాతం నష్టపోయింది.

Today Nifty position 12-08-2026(time: 9:40 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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