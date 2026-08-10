దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఈరోజు ట్రేడింగ్ సెషన్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గుల మధ్య స్వల్ప లాభాలతో ముగిశాయి. రోజంతా ఒడిదుడుకులకు లోనైన సూచీలు చివరికి స్థిరీకరణ దిశగా అడుగులు వేశాయి. సెన్సెక్స్ ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి 43 పాయింట్లు పెరిగి 78,542 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ 13 పాయింట్లు పుంజుకొని 24,583 వద్ద ముగిసింది.
మార్కెట్ను నడిపించిన ప్రధాన అంశాలు
పశ్చిమాసియాలో వ్యాపార నావిగేషన్ మార్గాలైన హార్మూజ్ జలసంధి ప్రతిష్టంభన మూలంగా ముడిచమురు ధరలు బ్యారెల్కు 79 డాలర్లతో హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఇది పెట్టుబడిదారుల్లో కొంత ముందస్తు లాభాల స్వీకరణకు కారణమైంది. అమెరికా లేబర్ మార్కెట్ డేటా, వడ్డీ రేట్ల అంచనాల నేపథ్యంలో ఆసియా ప్రధాన మార్కెట్లు (జపాన్ నిక్కీ, కొరియా కోస్పి) సానుకూలంగా స్పందించడం మన మార్కెట్లకు కొంత మద్దతుగా నిలిచింది.
ప్రస్తుతం నిఫ్టీకి 24,350 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ అందుతుండగా 25,000 స్థాయి వద్ద నిరోధం కనిపిస్తోందని సాంకేతిక విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ భౌగోళిక అంశాలు తేటపడే వరకు మార్కెట్ కొంత పరిమితిలోనే ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
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