దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సోమవారం ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:28 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 10.65 పాయింట్లు తగ్గి 24,560.00 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 28.67 పాయింట్లు నష్టపోయి 78,470.50 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 99.65
బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 84.49 డాలర్లు
యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.66 శాతానికి చేరాయి.
గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 0.62 శాతం పెరింగింది.
నాస్డాక్ 1.30 శాతం లాభపడింది.
Today Nifty position 10-08-2026(time: 9:32 am)
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