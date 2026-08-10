 ఈ బిలియనీర్‌ దగ్గర చిరుద్యోగులూ సంపన్నులే! | Why Bill Ackman Gives Company Shares To Almost Every Employee At His $33 Billion Investment Firm, Check Details Inside | Sakshi
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ఈ బిలియనీర్‌ దగ్గర చిరుద్యోగులూ సంపన్నులే!

Aug 10 2026 9:01 AM | Updated on Aug 10 2026 10:03 AM

Bill Ackman Pershing Square 33-billion 48 employees Own Millions In Stock

వాల్‌స్ట్రీట్‌లో భారీ ఆస్తులను నిర్వహించే సంస్థల్లో ఉద్యోగుల సంఖ్య సాధారణంగా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ బిలియనీర్ ఇన్వెస్టర్ బిల్ అక్మన్‌కు చెందిన పెర్షింగ్ స్క్వేర్ మాత్రం దీనికి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. కేవలం కొన్ని డజన్ల మంది సిబ్బందితోనే బిలియన్ల డాలర్ల ఆస్తులను నిర్వహిస్తున్న ఈ సంస్థలో ఉద్యోగులను నిలుపుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన విధానాలను అనుసరిస్తున్నట్లు అక్మన్ వెల్లడించారు.

తాజా వివరాల ప్రకారం, పెర్షింగ్ స్క్వేర్ మొత్తం సంస్థ ఆస్తుల నిర్వహణ విలువ (AUM) 2026 జూన్ 30 నాటికి సుమారు 33 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.3.13 లక్షల కోట్లు). సంస్థ అధికారిక వివరాల ప్రకారం, ఇందులో దాదాపు 98 శాతం శాశ్వత మూలధనం (Permanent Capital) కాగా, సంస్థకు మూడు ప్రధాన శాశ్వత మూలధన వాహనాలు ఉన్నాయి.

ఇంత పెద్ద స్థాయి ఆస్తులను నిర్వహిస్తున్న సంస్థలో సిబ్బంది సంఖ్య మాత్రం చాలా తక్కువ. తాజా వ్యాఖ్యల్లో అక్మన్ సుమారు 48 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారని చెప్పారు. 2025 డిసెంబర్ 31 నాటికి పెర్షింగ్ స్క్వేర్ క్యాపిటల్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో 44 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నట్లు సంస్థ సమర్పించిన అధికారిక పత్రాల్లోనూ నమోదైంది.

రిసెప్షనిస్ట్ నుంచి స్వీపర్‌ వరకు.. అందరికీ వాటాలు

ఉద్యోగులు సంస్థతో ఎక్కువకాలం కొనసాగడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి వారికి కంపెనీ విజయంతో నేరుగా ఆర్థిక సంబంధం ఉండటమేనని అక్మన్ చెబుతున్నారు. సంస్థలోని ప్రతి ఉద్యోగికి, వారు ఏ స్థాయిలో పనిచేస్తున్నారనే దానితో సంబంధం లేకుండా, గణనీయమైన కంపెనీ స్టాక్ ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అంటే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ టీమ్ సభ్యులకే కాకుండా ఫ్రంట్ డెస్క్, ఇతర సహాయక విభాగాల్లో పనిచేసే సిబ్బందికీ సంస్థలో వాటా ఉందన్నమాట. ఉద్యోగులు సంస్థ ఎదుగుదలలో తమకూ ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం ఉందని భావించేలా చేయడం ద్వారా వారి నిబద్ధతను పెంచుతున్నామని అక్మన్ వివరించారు.

ఉద్యోగుల పెట్టుబడుల విషయానికొస్తే, 2025 చివరి నాటికి పెర్షింగ్ స్క్వేర్ ఉద్యోగులు, అనుబంధ సంస్థలు కలిపి సంస్థ నిర్వహించే ఫండ్లు, హోవర్డ్ హ్యూస్ హోల్డింగ్స్‌లో సుమారు 5.8 బిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెట్టినట్లు అధికారిక పత్రాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

జూలై, ఆగస్టులో హాంప్టన్స్ నుంచి పని

ఉద్యోగులను ఆకట్టుకునే మరో ప్రత్యేక విధానం కూడా పెర్షింగ్ స్క్వేర్‌లో ఉంది. సాధారణంగా ఏడాదిలో ఎక్కువ కాలం ఉద్యోగులు వారానికి ఐదు రోజులు కార్యాలయం నుంచే పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే  జూలై, ఆగస్టు నెలల్లో మాత్రం ఈ విధానంలో సడలింపు ఉంటుంది.

ఈ రెండు నెలల్లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ టీమ్ సభ్యులు న్యూయార్క్‌కు సమీపంలోని హాంప్టన్స్ ప్రాంతం నుంచి పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది. కొందరు అక్కడ ఇళ్లను అద్దెకు తీసుకోవడం లేదా సొంత ఇళ్లలో ఉండటం ద్వారా కలిసి పనిచేస్తారని అక్మన్ తెలిపారు.

ఉద్యోగుల ఆరోగ్యం, సౌకర్యాలపైనా సంస్థ దృష్టి పెడుతుందని ఆయన చెప్పారు. ఆరోగ్యకరమైన భోజనం, జిమ్ సదుపాయాలు, సమగ్ర ఆరోగ్య బీమా వంటి ప్రయోజనాలను ఉద్యోగులకు అందిస్తున్నట్లు వివరించారు.

టాలెంట్ కంటే వ్యక్తిత్వానికే ప్రాధాన్యం

పెర్షింగ్ స్క్వేర్‌లో ఉద్యోగులను నిలుపుకోవడం కేవలం జీతాలు, స్టాక్‌తోనే సాధ్యమవుతుందని అక్మన్ భావించడం లేదు. సరైన వ్యక్తులను నియమించడం నుంచే సంస్థ సంస్కృతి మొదలవుతుందని ఆయన అంటున్నారు.

అత్యున్నత ప్రతిభతో పాటు మంచి మానవీయ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులకే సంస్థలో చోటు కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తామని అక్మన్ చెప్పారు. ప్రతిభావంతులైన వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నప్పటికీ, ఇతరులతో కలిసి పనిచేయడానికి ఇష్టపడే, నమ్మదగిన, మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న ప్రతిభావంతులను ఎంచుకోవడమే బలమైన సంస్థ సంస్కృతికి పునాది అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

2003లో ప్రారంభమైన పెర్షింగ్ స్క్వేర్

బిల్ అక్మన్ 1966లో జన్మించారు. హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువు పూర్తి చేసిన తర్వాత వ్యాపార రంగంలోకి ప్రవేశించారు. 1992లో డేవిడ్ బెర్కోవిట్జ్‌తో కలిసి గోథమ్‌ పార్ట్‌నర్స్‌ను ప్రారంభించారు. ఆ సంస్థలో ఎదురైన ఇబ్బందుల తర్వాత అక్మన్ కొత్త పెట్టుబడి సంస్థను నిర్మించే దిశగా అడుగులు వేశారు.

2003లో పెర్షింగ్ స్క్వేర్‌ను స్థాపించారు. కాలక్రమేణా ఇది ప్రముఖ యాక్టివిస్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సంస్థగా ఎదిగింది. చిపోటిల్, యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ గ్రూప్ వంటి కంపెనీల్లో పెట్టుబడుల ద్వారా అక్మన్ పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినిపించింది. పెర్షింగ్ స్క్వేర్ హోల్డింగ్స్ లండన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలో లిస్టయ్యింది. 2026లో సంస్థ అమెరికాలోనూ తన పబ్లిక్ మార్కెట్ ఉనికిని విస్తరించింది.

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